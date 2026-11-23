Từ ngày 01/9/2026, cha mẹ có thể xin cấp thẻ căn cước cho con dưới 6 tuổi ngay khi nộp hồ sơ khai sinh liên thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024. Nghị định 63/2024 quy định việc liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính. Nhóm thứ nhất gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm thứ hai gồm đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Nghị định 301/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2026. Điểm mới đáng chú ý nhất là thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được đưa vào nhóm liên thông khai sinh. Nhờ vậy, phụ huynh chỉ cần kê khai một lần là giải quyết được nhiều thủ tục cho con.

Ảnh minh họa

Trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu từ trước, kể từ khi Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực ngày 01/7/2024. Điểm thay đổi nằm ở cách làm. Trước đây, phụ huynh phải làm thêm một hồ sơ riêng sau khi xong thủ tục hộ tịch, cư trú và bảo hiểm y tế. Nay, việc xin thẻ có thể gộp ngay vào bước nộp hồ sơ khai sinh trực tuyến.

Thẻ chỉ được cấp khi người đại diện hợp pháp của trẻ chọn đề nghị cấp thẻ ở bước nộp hồ sơ. Quy định mới không có nghĩa là mọi trẻ sinh ra từ ngày 01/9/2026 đều bắt buộc phải có thẻ căn cước. Nếu không chọn ở bước này, phụ huynh vẫn có thể làm thủ tục cấp thẻ riêng cho con sau đó.

Với trẻ dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học, theo khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước. Cơ quan công an sẽ lấy dữ liệu điện tử của Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế vừa cấp trong quy trình liên thông để đưa vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ.

Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hồ sơ đăng ký khai sinh nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ được chuyển về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp. Khi Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp đã tiếp nhận thành công, trạng thái và thông tin hồ sơ được báo lại cho Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phụ huynh nhận thông báo hẹn trả kết quả của từng thủ tục qua một trong ba kênh: Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn tự động từ Cổng. Hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ sẽ được tính thời hạn từ ngày làm việc tiếp theo.

Có thể xảy ra trường hợp quá thời gian quy định mà chưa nhận được phản hồi thành công, hoặc dữ liệu bị sai lệch khi đồng bộ giữa các hệ thống. Khi đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi cảnh báo đến hệ thống của các bên liên quan để cán bộ kỹ thuật xử lý ngay trong ngày làm việc.

Nếu phụ huynh chọn cấp thẻ căn cước cho con, thủ tục này được giải quyết trong không quá 05 ngày làm việc. Thời hạn tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ điện tử từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thủ tục nào xong thì trả kết quả của thủ tục đó ngay, không phải chờ cả quy trình kết thúc.

Thẻ căn cước bản cứng có thể nhận tại bộ phận Một cửa, tại cơ quan quản lý căn cước cấp xã, hoặc gửi qua bưu chính nếu người yêu cầu đề nghị.

Nếu giải quyết thủ tục trễ hẹn, cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả. Văn bản gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn tự động, trong đó phải nêu rõ lý do chậm và ngày hẹn mới.

Với phụ huynh, có hai việc cần lưu ý khi nộp hồ sơ khai sinh trực tuyến. Thứ nhất là đánh dấu đề nghị cấp thẻ căn cước nếu muốn con có thẻ ngay. Thứ hai là theo dõi thông báo trên VNeID hoặc tin nhắn để biết ngày hẹn và nhận kết quả.

Theo Công an TP Cần Thơ