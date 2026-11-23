Chỉ còn 21 ngày, Facebook sẽ xóa vĩnh viễn mọi trang cá nhân phụ tạo bằng tính năng chính thức của Meta. Nick clone tự đăng ký không nằm trong diện này, nhưng người dùng hồ sơ phụ cần sao lưu dữ liệu, chuyển quyền quản trị nhóm trước 14/12/2026.

Theo thông báo Meta đăng lúc 0h ngày 13/11/2026 giờ Việt Nam, các trang cá nhân phụ trên Facebook sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12/2026. Tính đến 23/11/2026, người dùng còn 21 ngày để lưu dữ liệu và sắp xếp lại các nhóm đang quản lý bằng hồ sơ phụ.

Từ ngày 13/11/2026, thông tin này lan nhanh trên mạng xã hội tại Việt Nam và bị hiểu sai theo nhiều cách. Có người cho rằng Facebook sẽ “quét sạch” nick clone, có người nói Facebook xóa các tài khoản dùng chung số điện thoại. Thông báo của Meta không nhắc đến cả hai loại tài khoản này.

Thông báo của Facebook về việc xóa các trang cá nhân phụ, hạn chót là ngày 24/12

Trang cá nhân phụ (Additional Facebook Profiles) được Meta ra mắt ngày 21/09/2023. Với tính năng này, một tài khoản có thể tạo thêm tối đa 4 hồ sơ ngoài hồ sơ chính. Mỗi hồ sơ có tên, ảnh đại diện, danh sách bạn bè và bảng tin riêng. Người dùng chuyển giữa các hồ sơ ngay trong ứng dụng mà không phải đăng xuất.

Meta làm tính năng này để người dùng tách các nhóm quan hệ ra. Hồ sơ chính dùng để kết nối với gia đình, bạn bè. Hồ sơ phụ dùng để vào nhóm mua bán, câu lạc bộ thể thao hoặc theo dõi nội dung theo sở thích. Ngay từ đầu, hồ sơ phụ đã không dùng được Hẹn hò, Marketplace, chế độ chuyên nghiệp và thanh toán. Hiện Facebook đã khóa chức năng tạo hồ sơ phụ mới.

Điểm khác nhau nằm ở cách đăng nhập. Nick clone là một tài khoản Facebook riêng, đăng ký bằng email hoặc số điện thoại khác và có mật khẩu riêng. Hồ sơ phụ không có thông tin đăng nhập riêng mà nằm bên trong tài khoản chính.

Meta định nghĩa hồ sơ chính là hồ sơ đầu tiên người dùng tạo khi đăng ký Facebook. Theo Meta, hồ sơ chính và các Trang (Fanpage) không bị ảnh hưởng. Thông báo không nhắc đến các tài khoản có thông tin đăng nhập riêng. Như vậy nick clone không bị xóa theo đợt này, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của Facebook như trước. Người chưa từng tạo hồ sơ phụ thì không bị ảnh hưởng gì.

Sau thời hạn, hồ sơ phụ và toàn bộ thông tin gắn với nó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn bè, nhóm và Trang đang theo dõi bằng hồ sơ phụ không tự chuyển sang hồ sơ chính. Một số người có thể dùng tùy chọn “Xem lại kết nối” để chọn những ai, nhóm nào muốn thêm lại từ hồ sơ chính. Không phải ai cũng thấy tùy chọn này, và khi đó người dùng phải tự kết nối lại.

Các nhóm Facebook chịu rủi ro lớn nhất. Nếu quản trị viên của nhóm là một hồ sơ phụ và chưa có hồ sơ chính nào được thêm làm quản trị viên trước 14/12/2026, nhóm sẽ bị tạm dừng đến khi có người quản trị mới.

Ba việc cần làm trong 22 ngày còn lại

Việc đầu tiên là xuất dữ liệu. Thao tác này phải làm riêng cho từng hồ sơ phụ:

- Chuyển sang hồ sơ phụ cần lưu.

- Vào Cài đặt và quyền riêng tư, chọn Cài đặt.

- Tại mục Thông tin và quyền của bạn, chọn Xuất thông tin của bạn.

- Chọn Tạo file xuất, chọn hồ sơ phụ, sau đó chọn xuất về thiết bị hoặc sang dịch vụ bên ngoài.

- Chọn loại dữ liệu muốn lưu rồi xác nhận.

Meta lưu ý file xuất cần thời gian chuẩn bị, nên người dùng không nên đợi đến sát hạn. Một số dữ liệu của hồ sơ phụ, như thông tin quảng cáo, chỉ xuất được từ hồ sơ chính. Tên các mục có thể khác đôi chút tùy phiên bản ứng dụng.

Việc thứ hai là thêm hồ sơ chính làm quản trị viên cho mọi nhóm đang do hồ sơ phụ quản lý. Việc thứ ba là xem lại danh sách bạn bè, nhóm và Trang quan trọng để kết nối lại từ hồ sơ chính.