Tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân thuận tiện nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản hỗ trợ qua chuyển khoản.

Thêm phương thức tiếp nhận các khoản an sinh xã hội

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, tài khoản hưởng an sinh xã hội được bổ sung trong hệ thống định danh điện tử. Đây là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Điểm đáng chú ý là tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải một tài khoản ngân hàng mới. Thay vào đó, tiện ích này cho phép người dân lựa chọn tài khoản thanh toán chính chủ để nhận các khoản chi trả chính sách. Thông tin người thụ hưởng được xác thực, qua đó góp phần hạn chế sai sót trong quá trình chuyển tiền.

Việc triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội cũng góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Không phải mọi tài khoản định danh điện tử đều có thể sử dụng tiện ích này. Theo hướng dẫn, công dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động, đồng thời sở hữu tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ.

Mỗi cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thuộc một trong các loại hình nêu trên để sử dụng làm tài khoản hưởng an sinh xã hội. Thông tin chủ tài khoản phải trùng khớp với thông tin định danh điện tử nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng.

Một vấn đề người dân cần lưu ý là việc tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải điều kiện bắt buộc để được hưởng các chế độ, chính sách. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả vẫn được thực hiện bằng các hình thức khác theo quy định.

5 bước tích hợp tài khoản trên VNeID

Để sử dụng tiện ích, người dân có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất, sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục “An sinh xã hội”, tiếp tục chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”.

Bước 3: Nhập mã passcode theo yêu cầu; lựa chọn ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ phù hợp, sau đó nhập số tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc thông tin tài khoản tiền di động theo hướng dẫn.

Bước 4: Kiểm tra thông tin đã khai báo, xác nhận đồng ý với nội dung chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân và gửi yêu cầu tích hợp.

Bước 5: Theo dõi kết quả xử lý trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc yêu cầu chưa được chấp thuận, người dân cần kiểm tra thông báo tại mục “Lịch sử đăng ký” để điều chỉnh và thực hiện lại khi cần thiết.

Sau khi yêu cầu được phê duyệt, người dân có thể kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp ngay trên ứng dụng để bảo đảm dữ liệu chính xác.

Cảnh giác chiêu trò giả danh cán bộ để chiếm đoạt tài sản

Bên cạnh những tiện ích trong tiếp nhận các khoản chi trả, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cũng có thể trở thành mục tiêu bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn thường gặp là giả danh cán bộ Công an, cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo người dân chưa tích hợp tài khoản và cần cập nhật thông tin để nhận tiền hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, passcode; truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và tài sản.

Trước tình trạng này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân:

Chỉ thực hiện tích hợp tài khoản trực tiếp trên ứng dụng VNeID chính thức, không truy cập đường link lạ do người không quen biết gửi đến. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, passcode hoặc thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ ai. Không chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng là cán bộ hỗ trợ đăng ký, xác thực hoặc kích hoạt tài khoản hưởng an sinh xã hội. Chủ động kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Để tiện ích phát huy hiệu quả, người dân cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng hướng dẫn và bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản thanh toán. Đây cũng là cách góp phần bảo đảm các chế độ, chính sách được tiếp nhận an toàn, thuận tiện và đúng đối tượng.

Nguồn: Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ