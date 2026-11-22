Thấy tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 354.640.000 đồng từ người lạ, người phụ nữ ở Ninh Bình đã chủ động trình báo Công an để xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Tháng 10/2026, Công an xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận trình báo của chị Đỗ Thị Hà, trú tại thôn Đông Cường, về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 354.640.000 đồng.

Do không xác định được người chuyển tiền cũng như mục đích của giao dịch, chị Hà đã chủ động đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Thiện khẩn trương tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Lương Thị Vui, trú tại thôn Vân Bòng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Công an xã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật. Dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, chị Đỗ Thị Hà đã chuyển trả toàn bộ 354.640.000 đồng cho chị Lương Thị Vui.

Qua vụ việc, Công an xã Khánh Thiện khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng hoặc chiếm giữ tiền do người khác chuyển nhầm. Hành vi cố tình chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Người dân cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, ép vay tiền với lãi suất cao hoặc giả danh ngân hàng, cơ quan Công an yêu cầu truy cập đường link lạ.

Khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân nên liên hệ ngân hàng hoặc trình báo Công an nơi gần nhất để được xác minh, hướng dẫn hoàn trả đúng quy trình, tránh phát sinh rủi ro pháp lý và bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình)