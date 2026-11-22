Từ ngay đến 31/12/2026, 11 loại tài khoản giao dịch điện tử phải liên kết, xác thực với VNeID. Riêng đối với tài khoản ngân hàng, loại tài khoản này thời gian thực hiện liên kết chậm nhất là trước ngày 30/6/2027, theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Chính phủ ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026, áp dụng với tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số.

Theo Nghị định, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Tính từ ngày 22/11/2026, thời gian còn lại là 39 ngày.

Ảnh: Khả Văn

11 loại tài khoản thuộc diện gồm tài khoản trên nền tảng số phục vụ các lĩnh vực:

- Giáo dục;

- Bình dân học vụ số;

- Chứng khoán;

- Viễn thông;

- Thương mại điện tử;

- Hóa đơn điện tử;

- Kinh doanh vận tải;

- Kinh doanh du lịch;

- Kinh doanh dược;

- Khám bệnh, chữa bệnh;

- Mạng xã hội tại Việt Nam.

Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 9, khoản 10 vào sau khoản 8 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP.

Theo khoản 9, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. 12 lĩnh vực gồm: giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Với lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng cho tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng. Việc này áp dụng khi các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử.

Theo khoản 10, với các lĩnh vực khác ngoài khoản 9, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Ảnh: Khả Văn

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định ba mốc thời hạn.

Thứ nhất, các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trong xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân với nhau chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Thứ hai, tài khoản giao dịch điện tử quy định tại khoản 9 Điều 40, trừ lĩnh vực ngân hàng, đã tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Thứ ba, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải được liên kết, xác thực chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Như vậy, sau mốc 31/12/2026 với 11 loại tài khoản và các nền tảng số quốc gia, tài khoản ngân hàng là nhóm cuối cùng phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID, chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Theo Báo Hải Quân