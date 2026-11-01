Trong quá trình giao dịch, cán bộ Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh - BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã nhận thấy khách hàng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Mới đây, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, giúp bà Trần Thị Hường (SN 1965, trú phường Nam Hồng Lĩnh) tránh bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Cán bộ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh tuyên truyền, hỗ trợ bà Trần Thị Hường ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, bà Hường nhận được tin nhắn Messenger từ tài khoản của con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, đề nghị chuyển gấp 165 triệu đồng để giải quyết công việc. Tin tưởng con, bà tìm cách chuyển tiền theo yêu cầu.

Chiều 20/11, trong quá trình bà Hường thực hiện giao dịch, nhân viên Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh xác minh.

Cán bộ ngân hàng và công an giải thích, cảnh báo nguy cơ lừa đảo, đồng thời khuyên bà Hường tạm dừng giao dịch để liên hệ trực tiếp với người thân.

Khi được liên lạc, con trai bà Hường khẳng định không nhờ mẹ chuyển tiền. Tài khoản Messenger của anh đã bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng, sau đó giả danh để nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Nhờ được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, bà Hường chưa chuyển 165 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.

Thủ đoạn chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân để vay hoặc nhờ chuyển tiền thường lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân. Kẻ gian có thể đưa ra lý do cần tiền gấp nhằm thúc giục người nhận tin nhắn thực hiện giao dịch mà không kịp xác minh.

Người dân được khuyến cáo khi nhận yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội cần gọi điện trực tiếp hoặc sử dụng kênh liên lạc khác để xác nhận danh tính, không chuyển tiền chỉ dựa trên nội dung tin nhắn, kể cả khi được gửi từ tài khoản quen thuộc.