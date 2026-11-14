Năm 2027, người sinh vào 3 năm này đi làm thẻ căn cước sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt

Theo khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước, người đủ 58 tuổi trở lên vào ngày được cấp thẻ sẽ dùng thẻ suốt đời. Trong năm 2027, nhóm được hưởng quyền lợi này là người sinh năm 1967, 1968 và 1969.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Luật quy định công dân đã có thẻ căn cước phải làm thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Một số điều của luật đã được sửa bởi Luật số 118/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Tính đến ngày 08/11/2026, chưa có thông tin xác nhận về việc thay đổi các mốc tuổi đổi thẻ.

Khoản 2 Điều 21 quy định thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 02 năm trước một mốc tuổi phải đổi thì có giá trị đến mốc tuổi đổi tiếp theo. Mốc 60 tuổi là lần đổi cuối cùng. Vì vậy, người nhận thẻ khi đã đủ 58 tuổi sẽ dùng thẻ đó suốt đời và không phải đổi theo độ tuổi nữa.

Áp dụng vào năm 2027, có 3 năm sinh chạm mốc này: người sinh năm 1969 (đủ 58 tuổi), sinh năm 1968 (đủ 59 tuổi) và sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi).

Điều kiện cụ thể với từng năm sinh

Với người sinh năm 1969, tuổi được tính theo ngày sinh chứ không theo năm. Ví dụ, người sinh ngày 20/09/1969 phải làm thẻ từ ngày 20/09/2027 trở đi thì thẻ mới dùng được suốt đời. Nếu làm thẻ trước ngày đó, thẻ chỉ có giá trị đến ngày 20/09/2029, khi người này đủ 60 tuổi, và sau đó vẫn phải đổi thẻ.

Với người sinh năm 1968, nếu đã làm thẻ trong năm 2026 sau ngày đủ 58 tuổi thì thẻ hiện tại đã dùng được suốt đời, không cần làm lại. Nếu chưa làm, người này có thể làm thẻ bất cứ lúc nào trong năm 2027.

Với người sinh năm 1967, năm 2027 là năm đủ 60 tuổi. Nếu thẻ hiện tại được cấp khi chưa đủ 58 tuổi, người này bắt buộc phải đổi thẻ, và thẻ mới sẽ dùng suốt đời.

Quyền lợi này không chỉ dành cho 3 năm sinh trên. Người sinh năm 1966 trở về trước, nếu được cấp thẻ khi đã đủ 58 tuổi, cũng dùng thẻ suốt đời. Ba năm sinh trên chỉ là những người lần đầu chạm mốc 58 đến 60 tuổi trong năm 2027.

Thẻ dùng suốt đời vẫn phải đổi hoặc làm lại trong các trường hợp được quy định tại Điều 24 Luật Căn cước, ví dụ thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc thông tin trên thẻ thay đổi.

Cần chuẩn bị gì khi đi làm thẻ

Theo Điều 23 Luật Căn cước, người từ đủ 14 tuổi trở lên làm thẻ theo các bước sau. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của bạn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, cán bộ chụp ảnh khuôn mặt, lấy vân tay và quét mống mắt. Bạn kiểm tra lại thông tin rồi ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước và nhận giấy hẹn trả thẻ. Nếu muốn nhận thẻ ở địa chỉ khác, bạn phải trả phí chuyển phát.

Nếu thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đúng, bạn chỉ cần mang theo thẻ cũ. Nếu thông tin cần sửa, bạn mang thêm giấy tờ chứng minh. Có thể đặt lịch hẹn trước trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để không phải chờ lâu.

Từ ngày 01/07/2026, Luật số 118/2025/QH15 cho phép làm trực tuyến một số trường hợp đổi thẻ hoặc làm lại thẻ, và cơ quan quản lý căn cước có thể dùng ảnh, vân tay, mống mắt đã lấy lần gần nhất. Hiện chưa có thông tin xác nhận việc đổi thẻ do đến tuổi có được làm hoàn toàn trực tuyến hay không. Người dân nên hỏi công an nơi mình định làm thủ tục trước khi đi.

Lưu ý trước khi đi làm

Trước tiên, hãy xem lại thẻ đang dùng: ngày cấp và thời hạn in trên thẻ. Người sinh năm 1969 nên đối chiếu ngày cấp dự kiến với ngày sinh nhật 58 tuổi để không phải đổi thêm một lần nữa.

Cơ quan công an không gọi điện, nhắn tin gửi đường link hay yêu cầu cài ứng dụng lạ để “cập nhật căn cước” hay “đổi thẻ vô thời hạn”. Người dân không đọc mã OTP và không cung cấp mật khẩu VNeID cho bất kỳ ai. Khi có nghi ngờ, hãy liên hệ trực tiếp với công an xã, phường nơi cư trú.

Người sinh năm 1967, 1968 và 1969 có thể chủ động đặt lịch từ đầu năm 2027. Riêng người sinh năm 1969 nên hẹn từ sau ngày sinh nhật 58 tuổi để chỉ phải làm thẻ một lần.

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