Các mẫu laptop đáng nâng cấp dịp mua sắm cuối năm 2026

Dịp mua sắm cuối năm là thời điểm thích hợp để nâng cấp máy tính phục vụ công việc. Các mẫu laptop trang bị vi xử lý AMD thu hút sự quan tâm nhờ khả năng tối ưu hiệu năng và tiết kiệm điện năng.

Bên cạnh hiệu năng, AMD cũng tiên phong trong xu hướng AI với dòng chip Ryzen AI tích hợp NPU tối thiểu 50 TOPS, vượt xa chuẩn Copilot+ PC đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng. Dưới đây là một số lựa chọn sáng giá cho từng nhu cầu để bạn tham khảo.

Laptop văn phòng giá phải chăng, hiệu năng tốt

Acer Aspire Lite 14 AL14-44P-R0SP hướng đến người dùng văn phòng cần sự gọn nhẹ với trọng lượng 1,3 kg và độ mỏng 17,9 mm. Máy được trang bị vi xử lý AMD Ryzen 7 7730U gồm 8 nhân 16 luồng giúp xử lý mượt tác vụ kế toán, xử lý số liệu hay chỉnh sửa ảnh vừa phải. Máy được trang bị SSD 512GB cùng RAM 8GB DDR4, cho phép nâng cấp tới 32GB. Màn hình 14,5 inch IPS tỷ lệ 16:10 kết hợp viên pin 58Wh, hỗ trợ sạc nhanh 65W qua cổng Type-C tiện lợi.

Nếu cần màn hình lớn, ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W sở hữu phong cách hiện đại với trọng lượng chỉ 1,63 kg. Máy trang bị vi xử lý AMD Ryzen 5 40 thế hệ mới tối ưu điện năng giúp hệ thống luôn giữ được nhiệt độ mát mẻ và kéo dài thời lượng pin. RAM 16GB LPDDR5 tốc độ cao đi kèm ổ SSD 512GB mang lại khả năng đa nhiệm mượt mà. Màn hình 15,6 inch Full HD chống chói giúp bảo vệ mắt, kết hợp độ bền theo chuẩn quân đội MIL-STD-810H đem lại sự an tâm khi sử dụng.

Dell 15 DC15255

Tập trung vào tính ổn cho học sinh và dân văn phòng, Dell 15 DC15255 DC5R5973W1 là lựa chọn đáng giá. Sức mạnh của máy đến từ chip AMD Ryzen 5 7530U với 6 nhân 12 luồng, kết hợp 16GB RAM DDR4 cho khả năng làm việc đa nhiệm ổn định. Màn hình 15,6 inch Full HD nổi bật với tần số quét 120Hz mượt mà, đi kèm gói Office Home 2024 trọn đời sẵn sàng cho công việc và học tập.

Laptop văn phòng tích hợp AI

Đạt chuẩn Copilot+ PC, Lenovo IdeaPad Slim 5 14AGP11 83S1006RVN trang bị chip AMD Ryzen AI 7 445 với 6 nhân 12 luồng, tích hợp NPU đạt 50 TOPS chuyên biệt cho tác vụ AI. Thiết kế máy tinh tế với vỏ nhôm nguyên khối nặng 1,37 kg, đạt độ bền theo chuẩn MIL-STD-810H. Trải nghiệm thị giác được nâng tầm nhờ màn hình 14 inch OLED độ phân giải WUXGA, bao phủ 100% dải màu DCI-P3. Máy có sẵn 16GB RAM DDR5-5600, ổ SSD 512GB và chuẩn Wi-Fi 7 thế hệ mới.

Bộ xử lý Ryzen AI tích hợp NPU 50 TOPS

Cái tên đáng tham khảo tiếp theo là HP Omnibook 5 16-AG1068AU. Máy kết hợp giữa vỏ nhôm thanh lịch và màn hình cảm ứng 16 inch WUXGA tỷ lệ 16:10 rộng rãi. Cấu hình bên trong gồm vi xử lý AMD Ryzen AI 5 340 6 nhân 12 luồng, tích hợp NPU 50 TOPS xử lý tác vụ AI. RAM 16GB LPDDR5x cùng SSD 512GB PCIe Gen 4 cho trải nghiệm mượt mà. Pin 59Wh cung cấp thời lượng dài cùng sạc nhanh nạp được 50% pin sau 30 phút.

Laptop gaming và đồ họa

Hướng tới sinh viên và game thủ, ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN390W sở hữu bàn phím RGB bắt mắt. Phần cứng trang bị chip AMD Ryzen 7 155 6 nhân 12 luồng kết hợp GPU rời RTX 3050 4GB đáp ứng tốt việc chạy các phần mềm chuyên ngành, lập trình lẫn giải trí. Khả năng đa nhiệm được củng cố bởi 16GB RAM DDR5, ổ SSD 512GB được trang bị sẵn và còn trống một khe để gắn SSD thứ hai. Màn hình 15,6 inch IPS có tần số quét 144Hz lý tưởng để chơi game.

Lenovo LOQ 15ARP10E

Nếu ưu tiên ngoại hình thanh lịch, Lenovo LOQ 15ARP10E 83S0004FVN là lựa chọn phù hợp với trọng lượng 1,8 kg. Cấu hình gồm vi xử lý AMD Ryzen 7 7735HS với 8 nhân 16 luồng, xung nhịp tối đa 4,75 GHz kết hợp GPU RTX 4050 6GB. Màn hình 15,6 inch Full HD 144Hz 100% sRGB phù hợp cho cả nhu cầu đồ họa bán chuyên.

Acer Gaming Nitro ProPanel ANV15-41-R0FE tạo điểm nhấn với màn hình 15,6 inch Full HD 180Hz và 100% sRGB, đáp ứng tốt nhu cầu chỉnh ảnh, đồ họa, hậu kỳ video. Hiệu năng được đảm bảo bởi vi xử lý AMD Ryzen 7 7735HS kiến trúc Zen 3+ cùng đồ họa rời RTX 3050 6GB. Máy tích hợp sẵn 16GB RAM DDR5 với khả năng nâng cấp lên tới 96GB, đi kèm cổng kết nối USB4 băng thông 40Gbps cho phép truyền dữ liệu và sạc nhanh tiện lợi.

Gigabyte AERO X16

Lựa chọn cao cấp hơn cho nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp là Gigabyte AERO X16 EG61H-1VH93VNC94AH với thân máy kim loại mỏng dưới 2 cm và trọng lượng 1,98 kg. Thiết bị sở hữu vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350 kết hợp cùng đồ họa RTX 5060 8GB đáp ứng mượt mà các dự án đồ họa phức tạp lẫn chơi game. Bộ xử lý còn tích hợp NPU 50 TOPS hỗ trợ xử lý AI hiệu quả ngay trên máy. Ổ SSD 1TB và 16GB RAM DDR5-5600 tốc độ cao phù hợp cho nhu cầu sáng tạo nội dung. Màn hình 16 inch độ phân giải 2K sắc nét tần số quét 165Hz, độ chính xác màu cao đem lại trải nghiệm hình ảnh chân thực.

Với khả năng tiết kiệm năng lượng tốt đi cùng hiệu năng mạnh mẽ, các dòng laptop trang bị chip AMD đang khẳng định vị thế vững chắc và trở thành khoản đầu tư xứng đáng cho công việc lâu dài.