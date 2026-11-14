Zalo sắp có cập nhật mới, toàn bộ người dùng cần biết

Người dùng Zalo cần chú ý các cập nhật sau.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Zalo đã gửi thông báo tới toàn bộ người dùng về những cập nhật trong tháng 11, trong đó có đề cập đến chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn Hoá Việt Nam 24/11.

Theo đó, vào ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Zalo cho biết, hưởng ứng dấu mốc ý nghĩa này, ứng dụng đã chuẩn bị những hoạt động thú vị để cùng người dùng thể hiện niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc.

Cụ thể, Zalo sẽ cho ra mắt Bộ sticker Thanh âm tiếng Việt, sử dụng phương ngữ và trang phục đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam, tạo thành những tình huống giao tiếp hài hước, giúp người dùng vừa bày tỏ cảm xúc khi trò chuyện, vừa góp phần lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè.

Bên cạnh đó, đối với tính năng gọi điện, Zalo sẽ bổ sung hình nền cuộc gọi tái hiện hình ảnh các nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật diễn xướng ba miền như đàn bầu trong Hát Xẩm, đàn tranh trong Nhã nhạc cung đình Huế, ghi-ta phím lõm trong Đờn ca tài tử, để mỗi lần gọi là một lần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Zalo cho biết, chuỗi hoạt động sẽ chính thức ra mắt trong “Tuần lễ văn hóa” từ ngày 19/11 đến hết ngày 24/11 ngay trên ứng dụng.

Cách cài đặt sticker trên Zalo

Khi nhắn tin hay bình luận bài đăng trên Zalo, nhiều người dùng có thói quen sử dụng sticker để bày tỏ cảm xúc bằng hình ảnh sinh động bên cạnh lời nói. Để tìm kiếm, tải xuống sticker, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:

Ảnh chụp màn hình

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Zalo, vào một cuộc trò chuyện bất kỳ

Bước 2: Tại thanh nhắn tin, chọn biển tượng mặt cười ở phía góc tay trái

Bước 3: Tại đây, các sticker sẽ hiện ra. Để tải thêm, người dùng nhấn vào biểu tượng hình ngôi nhà ở góc bên phải

Bước 4: Tại Zalo Sticker Store, người dùng có thể chọn, tìm kiếm các sticker ưa thích và nhấn vào tải về.

Cách cài đặt hình nền khi gọi điện qua Zalo

Tại tính năng gọi điện thoại, Zalo cho phép người dùng thay đổi hình nền cuộc gọi. Tuy nhiên, người dùng cần đăng ký gói dịch vụ theo yêu cầu của ứng dụng.

Với những ai đã đăng ký gói dịch vụ, cách thêm hình nền cuộc gọi được thực hiện như ﻿sau:

Ảnh chụp màn hình

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng, chọn phần Cài đặt ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn Cuộc gọi

Bước 3: Chọn mục Hình chờ

Bước 4: Tại đây, người dùng có thể chọn màn hình chờ cuộc gọi dựa trên sở thích của mình.