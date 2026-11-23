Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội không còn là "sân chơi" độc quyền của giới nghệ sĩ hay chuyên gia marketing, mà đang trở thành xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong đội ngũ nhân sự ngành bán lẻ (retail).

Giữa làn sóng đó, câu chuyện của Ma Thị Thảo – cô gái đứng sau kênh "Thảo Di Động" với hơn 200.000 người theo dõi và hàng triệu lượt yêu thích – trở thành một case-study điển hình cho thấy: Chính trải nghiệm thực tế tại quầy kệ có thể biến một nhân viên bán hàng thành nhà sáng tạo nội dung triệu view.

Với ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng Ma Thị Thảo được khán giả yêu thích vì năng lượng tích cực của mình.

Thói quen xấu trì hoãn và bài học vượt qua nỗi sợ ban đầu

Rào cản lớn nhất ngăn nhân sự bán lẻ bước vào con đường sáng tạo nội dung không phải là thiết bị quay chụp hay thuật toán nền tảng, mà là căn bệnh tâm lý mang tên: "Chờ hoàn hảo mới làm". Nhiều người tự bó buộc mình trong suy nghĩ: Phải thật hoạt ngôn, phải sở hữu ngoại hình lung linh, hoặc phải nắm trọn kiến thức chuyên sâu như một kỹ sư công nghệ thì mới dám bật máy quay.

Thế nhưng, ít ai biết rằng cô gái dân tộc Tày sinh năm 2002 đến từ Tuyên Quang – Ma Thị Thảo – từng có xuất phát điểm với con số 0 tròn trĩnh. Những ngày đầu rời quê lập nghiệp, Thảo còn bỡ ngỡ với cả những thuật ngữ cơ bản như RAM, chip hay PC. Khi quyết định thử sức làm video, cô đối mặt với sự tự ti tột cùng về chất giọng địa phương cùng nỗi sợ ống kính.

Dù đã có những thành công nhất định nhưng ít ai biết cô nàng đã từng rất tự ti giọng nói của mình lúc mới vào nghề

"Đứng trước máy quay khác hoàn toàn với khi tư vấn trực tiếp cho khách hàng: mình hay bị vấp, quên lời và chưa biết cách mở đầu thu hút. Có những video vỏn vẹn 30 giây nhưng mình phải quay đi quay lại mấy chục lần. Đăng lên chỉ nhận về vài chục lượt xem, cảm giác áp lực và thất vọng vô cùng" – Thảo bộc bạch.

Thay vì bỏ cuộc, Thảo dành 2 đến 3 tháng kiên trì luyện phát âm, sửa từng nhịp thở, tập nói trước gương mỗi ngày. Bài học lớn nhất mà Thảo rút ra để vượt qua giai đoạn này là: Sự hoàn hảo không tự nhiên sinh ra, nó chỉ xuất hiện khi bạn dám bắt đầu từ những điều vụng về nhất.

Tận dụng những chất liệu có sẵn của shop để làm nội dung

Nhiều người làm nội dung thường than phiền về việc "cạn kiệt ý tưởng", nhưng với nhân sự ngành bán lẻ, mỗi ngày đi làm thực chất là một lần bước vào "mỏ vàng" chất liệu phong phú và chân thực nhất.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của dân retail không nằm ở phòng thu tiền tỷ hay góc máy điện ảnh, mà chính là cơ hội tiếp xúc trực tiếp với hàng chục, hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Hơn 4 năm gắn bó với quầy hàng công nghệ và hơn 2 năm giữ cương vị Quản lý tại FPT Shop đã mang lại cho Thảo Di Động một góc nhìn thấu cảm sâu sắc. Cô hiểu rõ khách hàng phổ thông hiếm khi quan tâm đến thông số kỹ thuật hay hiệu năng thử nghiệm phức tạp; điều họ thực sự bận tâm là: Máy này có dễ dùng không, chụp ảnh gia đình có đẹp không, bảo hành có phiền toái không, hoặc làm sao xử lý khi lỡ quên mật khẩu iCloud.

Thấu hiểu nhu cầu nội dung nhờ lợi thế trở thành Quản lý tại FPT Shop

Chính sự thấu hiểu những nhu cầu này của khách hàng đã góp phần tạo nên những chất liệu sản xuất nội dung cho kênh Thảo Di Động. Bằng cách biến các vướng mắc đời thường thành mẹo công nghệ ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi, Thảo đã giải quyết đúng "nỗi đau" của số đông người dùng. Sự chân thực bắt nguồn từ thực tế phục vụ khách hàng chính là chiếc chìa khóa giúp kênh tạo dựng niềm tin vững chắc giữa một "rừng" nội dung hào nhoáng.

Hành trình của sự kiên trì

Nhiều bạn trẻ hào hứng lập kênh nhưng bỏ cuộc chỉ sau vài tuần vì không duy trì được tính đều đặn. Với một nhân sự bán lẻ, việc sáng tạo nội dung càng đòi hỏi kỷ luật sắt thép bởi tính chất công việc đặc thù: Đứng ca kéo dài, quản lý doanh số, phục vụ khách hàng liên tục.

Kênh chạm mốc 200.000 người là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực của cô nàng Gen Z

Hành trình chạm mốc 200.000 người theo dõi của Thảo là chuỗi ngày rèn luyện sức bền đáng nể. Ban ngày, cô dồn 100% tâm sức cho công việc quản lý vận hành cửa hàng. Khi ca làm việc kết thúc vào tối muộn, trong khi đồng nghiệp nghỉ ngơi, cô gái trẻ lại trở về căn phòng trọ, bật đèn và bắt đầu "ca làm việc thứ hai". Cô tự lên kịch bản, tự bấm máy quay và kiên nhẫn xem lại từng đoạn để cắt gọt lỗi sai.

Không có ê-kíp hùng hậu hỗ trợ thời gian đầu, tất cả đều là tự học và tự làm. Bên cạnh đó, Thảo còn phải duy trì tính chuẩn mực khắt khe: Vừa có thể bắt trend, nói chuyện dí dỏm hợp gu Gen Z, nhưng thông số, giá bán và chính sách bảo hành của thương hiệu thì tuyệt đối phải chính xác 100%. Sự kiên trì không ồn ào ấy chính là bệ đỡ đưa Thảo từ một tư vấn viên rụt rè trở thành gương mặt triển vọng trực thuộc F.Media.

Gen Z – thế hệ công nghệ, sáng tạo và tự do

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ma Thị Thảo xem công nghệ và mạng xã hội là cây cầu kết nối tri thức, mang lại cơ hội bình đẳng cho bất kỳ ai dám ước mơ và nỗ lực. Từ một cô gái Tày tự ti với giọng nói quê mình, cô đã chứng minh rằng xuất phát điểm không bao giờ quyết định giới hạn của bản thân.

Chinh phục ước mơ bằng sức trẻ cố gắng nói không với "bỏ cuộc" là bí quyết thành công của Thảo Di Động

Gửi thông điệp đến những nhân sự bán lẻ đang ấp ủ ước mơ xây dựng thương hiệu cá nhân, Thảo Di Động đúc kết bằng một lời nhắn nhủ mộc mạc nhưng đầy sức nặng:

"Đừng chờ đến khi bản thân thật hoàn hảo mới bắt đầu. Mỗi ngày bạn gặp gỡ khách hàng, tiếp xúc sản phẩm và giải quyết tình huống thực tế – đó chính là chất liệu nội dung vô giá. Hãy cứ làm, cứ học và cứ sửa. Chỉ cần bạn bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay, sau một thời gian nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã tiến xa hơn rất nhiều so với vạch xuất phát ban đầu".