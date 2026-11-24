Đến hết 28/02/2027, người có VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ, giảm 50% với ô tô con cũ và miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại biển số. Điều kiện là tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID và làm thủ tục trực tuyến.

Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số do Chính phủ ban hành ngày 09/07/2026, có hiệu lực từ 15/08/2026 đến hết 28/02/2027. Trong các ưu đãi của Nghị quyết, khoản lớn nhất với chủ xe là lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe đã qua đăng ký, tức mua xe cũ và sang tên.

Cụ thể, xe mô tô được giảm 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu từ lần thứ hai trở đi. Ô tô được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký từ lần thứ hai trở đi. Thông tư 117/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn rõ mức giảm 50% áp dụng cho ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Người dân tích hợp đủ thông tin trên VNeID sẽ được hưởng quyền lợi miễn giảm lệ phí khi thực hiện nhiều thủ tục (Ảnh: Khả Văn)

Mua xe mới đăng ký lần đầu không được hưởng ưu đãi này. Mỗi công dân chỉ được giảm một lần cho mỗi loại tài sản trong một năm. Số tiền giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai, tương đương 12,65 triệu đồng theo mức lương cơ sở hiện hành 2,53 triệu đồng/tháng.

Muốn được giảm, người mua phải khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử. Điều kiện tích hợp giấy tờ tương tự như khi nhận chuyển nhượng nhà đất: đã tích hợp trên VNeID mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, thông tin quyền sở hữu của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản. Theo Thông tư 117/2026/TT-BTC, người bán cũng phải tích hợp mã số thuế cá nhân và thông tin đăng ký xe. Vì vậy, hai bên nên kiểm tra VNeID trước khi giao dịch.

Chủ xe không mua bán vẫn có quyền lợi riêng. Công dân tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID sẽ được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điều kiện là làm thủ tục cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời qua dịch vụ công trực tuyến.

Người có giấy phép lái xe cũng được ưu đãi. Thông tư 117/2026/TT-BTC miễn lệ phí cấp bằng với một số trường hợp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, nếu người dân đã tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID và làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa

5 loại giấy tờ phải tích hợp

Đối tượng được hưởng là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng điều kiện của từng thủ tục. Điều kiện chung là tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản:

- Giấy khai sinh.

- Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động.

- Thông tin tài khoản an sinh xã hội.

- Thông tin số thuê bao di động.

- Sổ sức khỏe điện tử.

Với nhiều thủ tục, công dân còn phải tích hợp thêm thông tin chuyên ngành tương ứng, như giấy đăng ký xe hay giấy phép lái xe, và làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến theo Phụ lục I của Nghị quyết. Đáp ứng đủ điều kiện, người dân có thể được áp dụng mức thu 0 đồng với nhiều loại phí, lệ phí.

Ngoài phương tiện, công dân đã tích hợp thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Với nhà đất nhận chuyển nhượng, lệ phí trước bạ được giảm 10% khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Ưu đãi này chỉ áp dụng một lần trong một năm và mức giảm cũng không quá 5 lần mức lương cơ sở. Người mua phải khai, nộp lệ phí điện tử và đã tích hợp mã số thuế cá nhân, thông tin quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 loại giấy tờ cơ bản.

Nghị quyết quy định công dân số có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích trên môi trường số. Người dân cũng cần chủ động cập nhật, tích hợp thông tin cá nhân vào tài khoản VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sau ngày 28/02/2027, các khoản phí, lệ phí trên quay về mức thu thông thường.

Theo Báo Nhân Dân