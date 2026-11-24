Những gia đình đang sử dụng hoặc sắp có ý định mua két sắt có thể tham khảo các thông tin sau.

Trong nhiều gia đình Việt, két sắt là vật dụng quen thuộc, được sử dụng để bảo quản tiền mặt, vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản, giấy tờ có giá trị. Không ít người lựa chọn sản phẩm dựa vào thương hiệu, trọng lượng hoặc lời giới thiệu của người bán mà ít khi tìm hiểu kỹ nguồn gốc và chất lượng thực tế.

Song mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ sản xuất, kinh doanh hàng trăm chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu. Đáng chú ý, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu bị giả mạo xác nhận chưa từng sản xuất mặt hàng này.

Sự việc cũng đặt ra câu hỏi: Những gia đình đang sử dụng két sắt, đặc biệt là những người đã mua sản phẩm từ nhiều năm trước, cần lưu ý điều gì để bảo vệ tài sản?

Công an phát hiện 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu

Theo Báo Sơn La, ngày 19/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Tuấn Linh (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phát hiện người này có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ "Két Việt Tiệp". Ngày 15/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh 273 chiếc két sắt giả mạo nhãn hiệu Việt Tiệp, với tổng trị giá 271,66 triệu đồng.

Đáng chú ý, quá trình làm việc với Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, đơn vị sở hữu thương hiệu "Két Việt Tiệp", cơ quan công an xác định doanh nghiệp này chưa từng sản xuất mặt hàng két sắt. Từ đó, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp đang lưu thông trên thị trường là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước vụ khởi tố, trong hai ngày 27 và 28/10, lực lượng chức năng tại Sơn La đã kiểm tra hai cửa hàng, phát hiện 38 chiếc két sắt gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu giả mạo. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Những gia đình đang dùng két sắt cần kiểm tra những gì?

Đối với những gia đình đang sử dụng két sắt, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra lại nguồn gốc sản phẩm. Người dùng có thể xem thông tin nhà sản xuất, nhãn hiệu, số model, tem nhãn và phiếu bảo hành, sau đó đối chiếu với kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp.

Đặc biệt, với những chiếc két mang nhãn hiệu Việt Tiệp, người sử dụng cần lưu ý thông tin mà Công an tỉnh Sơn La vừa công bố. Trường hợp nghi ngờ sản phẩm giả mạo, nên liên hệ đơn vị sở hữu nhãn hiệu để xác minh, đồng thời lưu giữ hóa đơn và những tài liệu liên quan.

Bên cạnh nguồn gốc, tình trạng hoạt động của két cũng là yếu tố cần quan tâm. Với két điện tử, gia đình nên kiểm tra pin, bàn phím, chốt khóa và thay đổi mật khẩu mặc định nếu chưa từng thực hiện. Không nên sử dụng những mã số dễ đoán hoặc để chìa khóa dự phòng ngay cạnh két.

Người dùng cũng cần quan sát phần cánh cửa, bản lề và thân két để phát hiện dấu hiệu hư hỏng, gỉ sét, khóa hoạt động bất thường. Nếu có vấn đề, nên liên hệ đơn vị bảo hành hoặc kỹ thuật viên uy tín, thay vì tự ý tháo lắp, cạy phá.

Một lưu ý khác liên quan đến vị trí đặt két. Theo hướng dẫn phòng ngừa trộm cắp của Cảnh sát Anh, két sắt gia đình nên được cố định chắc chắn vào tường hoặc sàn phù hợp để hạn chế nguy cơ kẻ gian mang cả chiếc két đi. Việc lắp đặt cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, những gia đình đang cất giữ lượng lớn tiền mặt, vàng hoặc tài sản giá trị cao cũng nên xem xét mức độ bảo vệ thực tế của chiếc két đang sử dụng. Không phải loại két nào cũng có khả năng chống cạy phá hoặc chống cháy giống nhau.

Người chuẩn bị mua két sắt cần đặc biệt lưu ý điều này

Không chỉ người đang sử dụng, những gia đình có ý định mua két sắt cũng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm.

Trước hết, không nên chỉ dựa vào tên thương hiệu hoặc vẻ ngoài chắc chắn. Người mua cần tìm hiểu doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phân phối, yêu cầu hóa đơn, chứng từ và thông tin bảo hành rõ ràng.

Đặc biệt, trọng lượng lớn không đồng nghĩa với khả năng chống trộm tốt. Một số sản phẩm có vỏ làm từ những lớp tôn mỏng, bên trong sử dụng hỗn hợp cát và xi măng để tăng trọng lượng. Thậm chí, phần chốt khóa nhìn bề ngoài chắc chắn nhưng thực chất là những ống sắt mỏng, rỗng ruột. Điều này cho thấy việc đánh giá chất lượng két sắt chỉ bằng cảm quan có thể dẫn đến những nhận định sai lầm.

Người mua cũng cần phân biệt két chống cháy và két chống trộm. Một sản phẩm có khả năng chịu nhiệt trong điều kiện nhất định không đồng nghĩa với việc có thể chống lại mọi hình thức cạy phá. Nếu sản phẩm được quảng cáo đạt tiêu chuẩn an toàn, người tiêu dùng nên yêu cầu thông tin chứng nhận phù hợp.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu hàng giả, người dân nên giữ lại hóa đơn, hình ảnh sản phẩm, thông tin người bán và liên hệ cơ quan chức năng để phản ánh.

Cần lưu ý, việc giả mạo nhãn hiệu không tự động đồng nghĩa với kết luận sản phẩm không có khả năng bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng khó xác định chất lượng và các cam kết an toàn.

Két sắt chỉ thực sự phát huy vai trò bảo vệ tài sản khi có chất lượng phù hợp, được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Vì vậy, từ vụ việc vừa được phát hiện, các gia đình nên chủ động kiểm tra lại chiếc két đang sử dụng, thay vì mặc định rằng tài sản đã được bảo vệ an toàn chỉ vì được cất sau một cánh cửa thép.