Để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro không đáng có, công dân thuộc các trường hợp dưới đây cần chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Ngày 23/11, Công an xã Lục Bình, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, người dân cần kiểm tra thời hạn thẻ căn cước của mình và người thân để chủ động làm thủ tục cấp đổi đúng hạn, tránh bị xử phạt.

Công dân Việt Nam sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

Đủ 14 tuổi: Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có thẻ căn cước trước đó.

Đủ 25 tuổi: Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước đó (từ năm 2024 trở đi).

Đủ 40 tuổi: Áp dụng tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện đổi trong 2 năm gần nhất.

Đủ 60 tuổi: Phải đổi thẻ căn cước. Riêng trường hợp đã cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng, hoặc có sự thay đổi thông tin.

Sử dụng thẻ căn cước hết hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trong các giao dịch dân sự, cụ thể như sau:

Ngoài ra, Nghị định 282 của Chính phủ quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro không đáng có, công dân thuộc các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước cần chủ động thực hiện thủ tục theo quy định.

Hiện Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, giúp người dân khai báo, đăng ký cấp đổi thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

Theo Công an xã xã Lục Bình, tỉnh Ninh Bình/Công an tỉnh Thanh Hóa