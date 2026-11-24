Năm 1995, Elon Musk gửi hồ sơ vào Netscape nhưng không ai hồi âm. Ông đến tận sảnh công ty rồi cũng không dám mở lời. Lần bị phớt lờ ấy đẩy ông vào con đường khởi nghiệp, bắt đầu từ một chiếc máy tính duy nhất, trước khi trở thành người giàu nhất thế giới.

Bản hồ sơ không ai đọc của Elon Musk

Năm 1995, Elon Musk 24 tuổi, vừa đến Thung lũng Silicon (Mỹ). Ông chưa có ý định lập công ty. Điều ông muốn chỉ là được làm việc trong ngành Internet, công nghệ mà ông tin sẽ thay đổi thế giới.

Nơi đầu tiên ông nhắm tới là Netscape, công ty làm ra trình duyệt web phổ biến nhất thời đó. Trong cuộc phỏng vấn với doanh nhân Kevin Rose trên chương trình Foundation ngày 8/9/2012, Musk kể: "Tôi đã thử xin việc tại Netscape. Nhưng mọi chuyện không thành. Tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào".

Khi ấy, Musk đã có hai bằng vật lý và kinh tế của Đại học Pennsylvania, và đã được nhận vào chương trình sau đại học ngành vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu tại Đại học Stanford. Theo lời ông, ông không có bằng khoa học máy tính, cũng chưa có nhiều năm làm việc ở công ty phần mềm. Đây có thể là một trong những lý do khiến hồ sơ bị bỏ qua.

Gần 30 năm sau, tại sự kiện AI Startup School do vườn ươm Y Combinator tổ chức tháng 6/2025, Musk kể lại chuyện này. Ông nói Marc Andreessen, đồng sáng lập Netscape, biết chuyện, nhưng có lẽ Andreessen chưa bao giờ nhìn thấy hồ sơ của ông.

Elon Musk thời trẻ

Đứng ở sảnh rồi lặng lẽ ra về

Không nhận được hồi âm, Musk đến tận văn phòng Netscape. Ông đứng ở sảnh, nhìn quanh, chờ một người nào đó để hỏi về cơ hội việc làm.

Nhưng chàng trai trẻ không mở lời được. "Tôi chỉ đứng đó, cố gắng xem có ai để mình nói chuyện hay không. Nhưng tôi không thể. Tôi quá sợ để bắt chuyện với bất kỳ ai. Vì vậy, tôi rời đi", Musk nhớ lại.

Tại hội nghị Montana Jobs Summit năm 2013, Musk nói lý do duy nhất ông lập công ty là không xin được việc ở nơi mình muốn. Trong lần kể năm 2025, ông nói theo cách khác: vì không xin được việc ở một công ty Internet, ông đành phải lập một công ty Internet.

Bỏ dở học tiến sĩ sau 6 tháng tạm nghỉ

Mùa hè năm 1995, Musk tự viết phần mềm. Khi năm học mới ở Stanford đến gần, ông phải chọn giữa con đường nghiên cứu và một ý tưởng kinh doanh chưa ai bảo đảm.

Ông xin hoãn chương trình tiến sĩ và nói với trưởng khoa rằng mình chỉ tạm nghỉ khoảng 6 tháng. Nếu kinh doanh thất bại, ông sẽ quay lại trường. Theo lời Musk, vị trưởng khoa khi đó dường như đã đoán được ông sẽ không trở lại.

Ngày 7/6/1995, Musk cùng em trai Kimbal Musk và người bạn Greg Kouri thành lập Global Link Information Network, sau đổi tên thành Zip2. Vốn ban đầu chủ yếu là khoản 28.000 USD do cha của hai anh em, ông Errol Musk, cho vay.

Elon Musk ăn ngủ ở văn phòng khi khởi nghiệp

Vì sao Elon Musk lại chọn khởi nghiệp với Zip2?

Trong bài nói chuyện tại Stanford ngày 8/10/2003, Musk giải thích rằng năm 1995, Internet chưa được coi là cơ hội kinh doanh lớn. Ngay cả nhiều nhà đầu tư mạo hiểm mà ông gặp cũng chưa hiểu hết tiềm năng của nó. Số công ty Internet khi đó rất ít. Theo Musk, ngoài Netscape có lẽ chỉ còn một hai doanh nghiệp để xin việc.

"Con đường duy nhất để tham gia vào Internet năm 1995 mà tôi có thể nghĩ đến là thành lập một công ty", ông nói.

Zip2 làm phần mềm giúp các cơ quan báo chí, truyền thông đưa nội dung lên mạng: xây dựng trang web, cung cấp thông tin địa phương, bản đồ và chỉ đường. Musk chọn phục vụ ngành truyền thông vì đây là nhóm khách hàng vừa có tiền vừa có nhu cầu thực tế. Về sau, khách hàng và đối tác của Zip2 có các tập đoàn truyền thông lớn như Hearst Corporation, Knight Ridder, The New York Times và Chicago Tribune.

Ngày đầu khởi nghiệp của Elon Musk: Một chiếc máy tính, ngủ ở văn phòng, tắm ở YMCA

Những ngày đầu, Musk gần như không có tiền và còn mang khoản nợ lớn từ thời sinh viên. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp Trường Kinh doanh Marshall, Đại học Nam California năm 2014, ông kể rằng công ty chỉ có một chiếc máy tính. Ban ngày máy làm máy chủ chạy trang web, ban đêm ông dùng nó để lập trình, bảy ngày mỗi tuần.

Văn phòng của Zip2 ở Palo Alto có giá thuê khoảng 450 USD/tháng, rẻ hơn thuê nhà ở. Hai anh em ngủ luôn tại văn phòng trên những chiếc ghế có thể chuyển thành giường, tắm rửa và tập thể dục ở trung tâm YMCA gần đó.

Mục tiêu lúc ấy chưa phải là làm giàu, chỉ là kiếm đủ tiền trả tiền thuê văn phòng và chi phí sinh hoạt. Họ ăn ở chuỗi đồ ăn nhanh giá rẻ Jack in the Box và làm việc gần như không nghỉ. Musk coi quãng thời gian này là bằng chứng rằng nhà sáng lập chịu làm việc chăm chỉ hơn người khác sẽ có lợi thế lớn.

Khoảng đầu năm 1996, quỹ Mohr Davidow Ventures rót khoảng 3 triệu USD vào Zip2 để đổi lấy quyền sở hữu đa số. Musk phải nhường quyền điều hành cho một lãnh đạo giàu kinh nghiệm hơn và chuyển sang làm giám đốc công nghệ. Năm 2025, ông nhìn lại và cho rằng sai lầm lớn nhất ở Zip2 là để cổ đông và hội đồng quản trị nắm quá nhiều quyền kiểm soát.

Tháng 2/1999, Compaq mua Zip2 với giá 307 triệu USD tiền mặt, một trong những thương vụ tiền mặt lớn nhất ngành Internet khi đó. Musk nhận 22 triệu USD cho 7% cổ phần và trở thành triệu phú khi chưa tròn 28 tuổi.

Trở thành người giàu nhất thế giới

Musk không dừng lại. Cùng năm 1999, ông dùng khoảng 10 triệu USD từ khoản tiền bán Zip2 (một số nguồn ghi 12 triệu USD) để lập X.com, công ty dịch vụ tài chính và thanh toán trực tuyến. Sau khi sáp nhập với Confinity, X.com trở thành PayPal. Năm 2002, eBay mua PayPal với giá khoảng 1,5 tỷ USD bằng cổ phiếu, Musk thu về khoảng 180 triệu USD.

Cũng năm 2002, ông dùng 100 triệu USD trong số đó để lập SpaceX. Năm 2004, ông rót 6,3 triệu USD vào Tesla, trở thành chủ tịch và cổ đông lớn nhất của hãng xe điện này.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 1/11/2026, Elon Musk là người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 869 tỷ USD, vị trí ông giữ từ tháng 5/2024. Ngày 12/6/2026, ông trở thành người đầu tiên có tài sản vượt 1.000 tỷ USD, sau khi SpaceX niêm yết trên sàn Nasdaq.

Hơn 30 năm trước, chàng trai 24 tuổi rời sảnh Netscape vì không đủ can đảm xin một công việc. Giờ đây, ông đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh, và hành trình ấy bắt đầu từ một bộ óc thiên tài và chiếc máy tính duy nhất trong căn văn phòng thuê 450 USD/tháng.

Tham khảo NYTimes, ALTimes