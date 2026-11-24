"Ai cũng là bạn của bạn khi vận may mỉm cười, nhưng những người ủng hộ bạn lúc hoạn nạn mới là bạn thật sự".

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk một lần nữa lên tiếng ủng hộ người bạn Jensen Huang vào thứ Hai (23/11) sau khi hội đồng quản trị Nvidia phục chức CEO cho ông Huang. Ông Musk cũng bóng gió chê trách những người có thể không sát cánh cùng ông Huang công khai hoặc mạnh mẽ như ông.

"Ai cũng là bạn của bạn khi vận may mỉm cười, nhưng những người ủng hộ bạn lúc hoạn nạn mới là bạn thật sự", ông Musk viết trên mạng xã hội X để phản hồi một bài đăng về việc ông ủng hộ ông Huang.

"Những người bạn lúc nắng ấm thật vô nghĩa", ông Musk nói thêm.

Elon Musk ủng hộ Jensen Huang

Trước đó trong ngày thứ Hai, ông Musk lập tức phản hồi thông tin hội đồng quản trị Nvidia phục chức CEO cho nhà sáng lập này bằng dòng trạng thái: "Xong rồi". Sau đó, ông viết thêm: "Sai lầm đã được sửa chữa".

Ông Musk là một trong những người ủng hộ lớn nhất của ông Huang suốt biến cố dẫn đến việc ông Huang từ chức. Ông cũng lên tiếng mạnh mẽ về chiến dịch đưa ông Huang trở lại, nhắc đến một bản kiến nghị đang được lan truyền.

Ông Huang đột ngột rời ghế sau các thông tin về cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một cựu lãnh đạo tại công ty Megaspeed có trụ sở ở Singapore và với ít nhất một nhân viên Nvidia báo cáo trực tiếp cho ông.

Sau đó, ông cho biết sẽ quay lại Nvidia nếu điều đó vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông. Ban đầu hội đồng quản trị tuyên bố không phục chức cho ông, tuy nhiên vào thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp can thiệp để giúp thuyết phục hội đồng quản trị Nvidia phục chức cho ông Huang.

"Jensen đã điều hành chuỗi cung ứng tại Nvidia một cách xuất sắc, nhưng nhiều thỏa thuận trong số đó chỉ là cái bắt tay với Jensen chứ không phải hợp đồng bằng văn bản. Không có Jensen, ít nhất một số thỏa thuận quan trọng đó sẽ mất đi", ông Musk nói sau khi ông Huang từ chức.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31% sau khi ông Huang trở lại làm CEO. Cổ phiếu Tesla và SpaceX cũng tăng theo đà phục hồi rộng khắp của thị trường.

Nguồn: Yahoo