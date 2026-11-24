“Tôi sẽ làm CEO tốt hơn trong lần trở lại này”, Jensen Huang nói khi nhận được tràng vỗ tay chào đón từ các nhân viên Nvidia.

Ông Jensen Huang được phục chức CEO của Nvidia vào thứ Hai (23/11) dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông từ chức vì những tiết lộ về các mối quan hệ ngoại tình, bao gồm cả mối quan hệ với một người bị cáo buộc là gián điệp cho Trung Quốc (thông tin bị Bắc Kinh cực lực bác bỏ).

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn yêu cầu CEO Nvidia ra điều trần vào ngày 1/12. Chủ tịch Ủy ban, nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Mast khẳng định Jensen Huang vẫn phải đưa ra lời giải đáp trước người dân Mỹ, bất chấp việc ông được hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ CEO.

Trước khi được hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ CEO, với sự khuyến khích của Tổng thống Donald Trump, ông Huang đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn có ghi biên bản với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ủy ban Tình báo Hạ viện và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc.

Brian Mast khẳng định ông Huang vẫn phải giải trình trước Quốc hội, dưới lời tuyên thệ, về vai trò của công ty trong các hoạt động bị cáo buộc buôn lậu những dòng chip cao cấp của Nvidia.

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết câu trả lời về mối quan hệ của ông Huang với nhân vật có khả năng là một điệp viên tình báo Trung Quốc này, cũng như vai trò của Nvidia trong việc để những đối tượng đó buôn lậu các loại chip này” , ông Mast, nghị sĩ đảng Cộng hòa đại diện bang Florida, tuyên bố.

Ông nói thêm: “Trong cuộc phỏng vấn được ghi âm, lập biên bản và thực hiện dưới lời tuyên thệ, ông Huang cùng Tổng cố vấn pháp lý Tim Teter sẽ phải trả lời các câu hỏi của chúng tôi về những gì đã xảy ra, nguyên nhân và toàn bộ những vấn đề liên quan”.

Ông Mast đề cập đến hoạt động bán chip của Nvidia sang Trung Quốc, cũng như việc các doanh nghiệp Trung Quốc có thể truy cập từ xa vào những con chip này thông qua các địa điểm như Singapore và Malaysia.

Nhân sự việc này, ông Mast cũng tiếp tục thúc đẩy việc thông qua các dự luật nhằm siết chặt hơn nữa những hạn chế đối với hoạt động bán chip AI tiên tiến và các thiết bị liên quan ra nước ngoài. Những đề xuất lập pháp này đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn sau vụ bê bối liên quan đến nghi vấn hoạt động gián điệp.