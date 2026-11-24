Kết quả này vừa là thành công vừa là thất bại của dự án.

Tọa lạc tại thị trấn Ōsawano, quận Kaminiikawa, tỉnh Toyama (Nhật Bản), công viên Fureai Sekibutsu no Sato mang ý nghĩa là "Ngôi làng nơi bạn có thể thấy những bức tượng Phật" từng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch độc đáo.

Dự án khổng lồ này được khởi xướng vào năm 1989 bởi ông Mutsuo Furukawa, một nhân vật giàu có và có tầm ảnh hưởng tại địa phương, với tham vọng tạo ra một không gian thư giãn, giải trí nhằm thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế vùng.

Để hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm du lịch quê nhà, vị đại gia này đã không tiếc tay chi ra khoản tiền lên tới 6 tỷ yên, tương đương hơn 1.800 tỷ đồng theo tỷ giá thời đó, để thuê hẳn một nhóm nghệ nhân điêu khắc đá từ Trung Quốc sang thi công.

Kết quả của sự đầu tư tốn kém ấy là sự ra đời của hơn 800 bức tượng đá với đủ mọi hình dáng, kích cỡ được chia làm hai phân khu rõ rệt. Trong đó, khu "Rừng tượng Phật" quy tụ khoảng 500 bức tượng Phật giáo trang nghiêm, còn khu "Rừng tượng hữu nghị" lại trưng bày hơn 300 bức tượng mô phỏng chân dung những người quen ngoài đời thực của ông Mutsuo Furukawa, bao gồm cả một bức tượng tạc chính bản thân ông với kích thước lớn.

Những hình ảnh trong công viên sau thời gian dài bỏ hoang

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu, công trình nghìn tỷ này lại rơi vào cảnh ế ẩm triền miên và nhanh chóng bị bỏ hoang đến lạnh người.

Theo thời gian, sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc khiến cỏ dại mọc lên um tùm, bao phủ lấy hàng trăm bức tượng đã bắt đầu xỉn màu, rêu phong và xuống cấp. Từ một điểm đến giải trí, Fureai Sekibutsu no Sato bỗng biến thành một vùng đất chết chóc, gieo rắc nỗi ám ảnh cho chính người dân địa phương mỗi khi nhắc tới. Trẻ em trong vùng truyền tai nhau gọi nơi này là "rừng tượng ma", trong khi nhiều du khách nước ngoài khi vô tình bắt gặp lại liên tưởng ngay đến hang ổ hóa đá của quái vật tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

Sự rùng rợn của khu công viên bỏ hoang này từng được nhiếp ảnh gia Ken Ohki, thường được biết đến với nghệ danh Yukison, ghi lại trong một chuyến du lịch tình cờ ghé qua tỉnh Toyama.

Chia sẻ lại trải nghiệm của mình trên trang cá nhân, anh Yukison thừa nhận bầu không khí tại đây toát lên một sự ma mị đến mức khiến anh phải sởn da gà ngay giữa ban ngày. Nam nhiếp ảnh gia thậm chí còn kể lại cảm giác rợn tóc gáy khi cứ mỗi lần ngoảnh mặt đi hướng khác, anh lại ngỡ như những bức tượng đá vô tri kia vừa âm thầm xê dịch vị trí. Áp lực tâm lý nặng nề khiến anh phải vội vã thu dọn máy ảnh và rời khỏi khu rừng tượng trước khi màn đêm kịp buông xuống, để lại sau lưng một công trình gần 2.000 tỷ đồng chìm trong sự tĩnh mịch đầy ám ảnh.

Nguồn: Soranews