Anh cho biết mình mất 2 ngày mới hoàn thành ca làm việc để lại nhiều trăn trở nhất này.

Nhiều năm tiếp xúc với vô số trường hợp đã khiến bệnh tật và cái chết trở nên quen thuộc với Zhou, nhưng những sự ra đi đột ngột vẫn luôn để lại nỗi day dứt khôn nguôi.

Một chuyên gia tang lễ trẻ tuổi từng đoạt giải thưởng tại Trung Quốc vừa chia sẻ về những ca làm việc để lại nhiều trăn trở nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời bày tỏ rằng nguồn cảm hứng lớn nhất giúp anh gắn bó với nghề là triết lý: “Ngoài sinh tử ra, mọi chuyện khác đều không quan trọng.”

Anh Zhou Wang, 32 tuổi, đã công tác tại Nhà tang lễ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc hơn một thập kỷ. Anh từng giành danh hiệu “Chuyên gia trang điểm tang lễ Huy chương Vàng” tại một cuộc thi cấp tỉnh vào năm 2022 và được vinh danh là “Nghệ nhân ngành dân chính” của thành phố vào năm tiếp theo.

Zhou nhận xét rằng cái chết sẽ bớt đáng sợ hơn khi những người trong lĩnh vực này coi nó như một nghề nghiệp chứ không phải là điều cấm kỵ. Zhou nhận xét rằng cái chết sẽ bớt đáng sợ hơn khi những người trong lĩnh vực này coi nó như một nghề nghiệp chứ không phải là điều cấm kỵ.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm làm nghề, Zhou cho biết trường hợp khiến anh nhớ nhất là một người đàn ông không may ngã vào máy trộn công nghiệp. Nguyện vọng lớn nhất của người con trai lúc đó là được nhìn thấy gương mặt cha mình thêm một lần cuối, bởi lần gần nhất hai cha con gặp nhau đã cách đó hai năm, trong đám cưới của người con.

Theo lời Zhou, thi thể nạn nhân gần như bị hủy hoại hoàn toàn nên cả đội không dám chắc có thể phục hồi nguyên vẹn gương mặt cho ông. Cuối cùng, anh cùng hai đồng nghiệp đã dành suốt 48 giờ đồng hồ để vệ sinh, tạo hình, khâu nối và trang điểm dựa trên một bức ảnh tư liệu. Zhou nhớ lại khoảnh khắc người con trai xúc động nói rằng họ đã trả lại đúng gương mặt người cha mà anh vẫn luôn khắc ghi trong ký ức.

Trong một trường hợp khác, đội ngũ của Zhou cũng đã thực hiện trang điểm cho một thiếu niên qua đời vì bệnh bạch cầu, giúp em trông khỏe mạnh và đầy sức sống như trước khi lâm bệnh để phần nào xoa dịu nỗi đau của cha mẹ em.

Ông Zhou thường xuyên thực hành các kỹ thuật khâu vết thương để phục hồi diện mạo và giữ gìn phẩm giá cho khách hàng của mình.

Dù tuổi đời còn khá trẻ, Zhou đã sớm thấu hiểu từ chính trải nghiệm nghề nghiệp rằng lời tiễn biệt cuối cùng luôn mang theo ít nhiều tiếc nuối, và bản thân anh cũng không ngoại lệ.

Anh từng trực tiếp lo liệu hậu sự cho chính những người thân trong gia đình mình, bao gồm ông bà và mẹ vợ — người chưa bao giờ xem nhẹ công việc của anh, trái lại luôn ủng hộ mối quan hệ giữa anh và con gái bà, một nữ y tá. Khi mẹ vợ qua đời, Zhou đã ngồi lặng lẽ rất lâu trong phòng làm việc để nói lời tiễn biệt bà. Anh chia sẻ rằng công việc của cả hai vợ chồng đều phản ánh lòng tôn trọng và sự trân quý sâu sắc đối với sự sống.

Sau nhiều năm đối diện với vô số ca tử vong, Zhou thừa nhận anh đã dần quen với quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng những cái chết bất ngờ vẫn luôn khiến anh nặng lòng. Anh đặc biệt ám ảnh bởi trường hợp một cô gái trẻ tự tìm đến cái chết chỉ sau vài lời trách mắng nặng nề từ gia đình. “Hãy mạnh mẽ lên. Hãy sống thật tốt. Ngoài sinh tử ra, mọi chuyện khác đều không quan trọng,” Zhou đúc kết lại bài học lớn nhất mà công việc này mang lại cho anh.

Trước đây, Zhou theo học chuyên ngành công nghệ và quản lý tang lễ hiện đại tại một trường cao đẳng nghề ở Bắc Kinh. Thời điểm đó, anh chọn ngành học này vì nhận thấy cơ hội nghề nghiệp khá ổn định, cùng với lời dặn dò của cha rằng đã chọn nghề thì phải kiên trì theo đuổi đến cùng chứ không được bỏ cuộc giữa chừng. Lời khuyên ấy đã trở thành phương châm sống của anh. Bên cạnh chuyên môn chính, Zhou không ngừng trau dồi các kỹ năng mới, thậm chí học hỏi cả kỹ thuật trang điểm từ các vlogger làm đẹp trên mạng.

Zhou cho biết xu hướng hiện nay là sử dụng mỹ phẩm để mang lại diện mạo tự nhiên, có sức sống hơn cho người đã khuất. Theo nguyện vọng của thân nhân, đội ngũ của anh thậm chí có thể nhấn nhá những đường nét đặc trưng như bọng mắt cười hoặc chỉnh sửa lại dáng lông mày.

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân cảm thấy có chút áp lực phải cập nhật kỹ thuật trang điểm hiện đại khi ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 và 30 gia nhập ngành nghề này.

“Cái chết sẽ bớt đáng sợ hơn khi những người làm trong ngành xem đó là một công việc chuyên môn thay vì một điều cấm kỵ,” Zhou chiêm nghiệm về nghề của mình. Câu chuyện của anh đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, với những bình luận trân trọng rằng đây là một công việc vô cùng ý nghĩa giúp người đã khuất rời xa thế giới một cách trọn vẹn và trang nghiêm, đồng thời đòi hỏi người làm nghề phải có một trái tim thực sự nhân hậu và bản lĩnh vững vàng.

Nguồn: SCMP