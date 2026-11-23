Dù có khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, loài cá này vẫn bị một bang Australia kiểm soát nghiêm ngặt vì lý do ít ai ngờ tới.

Một loài cá có thể tồn tại trong môi trường nước nóng tới 42°C, chịu được độ mặn cao và thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt đang khiến giới chức bang Queensland (Australia) đau đầu. Điều đáng nói là trong khi địa phương này yêu cầu tiêu hủy cá khi bắt được ngoài tự nhiên, ngành nuôi cá cùng nhóm tại Trung Quốc lại đạt sản lượng gần 1,9 triệu tấn mỗi năm.

Theo chính quyền Queensland, loài cá có khả năng chịu nhiệt đặc biệt này là cá rô phi Mozambique, tên khoa học Oreochromis mossambicus. Đây là một trong hai loài cá rô phi được xếp vào nhóm cá gây hại và bị hạn chế nghiêm ngặt tại bang này.

Vì sao Queensland cấm loài cá chịu được nhiệt độ tới 42°C?

Theo cơ quan quản lý an toàn sinh học Queensland, cá rô phi Mozambique có thể sống trong môi trường nước có nhiệt độ từ 8°C đến 42°C. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng không đồng nghĩa với việc cá có thể sinh trưởng tốt trong toàn bộ khoảng nhiệt độ này. Chúng cần nhiệt độ khoảng 16°C trở lên để duy trì hoạt động và kiếm ăn bình thường.

Khả năng chịu nhiệt cao chỉ là một trong những đặc điểm giúp cá rô phi Mozambique thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Loài cá này còn có thể chịu được nước có độ mặn cao và hàm lượng oxy hòa tan thấp, những điều kiện mà nhiều loài cá nước ngọt khác khó tồn tại.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), cá rô phi nói chung phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ 20–35°C. Khi nhiệt độ vượt 37°C, nguy cơ tử vong có thể tăng lên. Vì vậy, mức 42°C được hiểu là giới hạn chịu đựng trong những điều kiện nhất định, không phải nhiệt độ lý tưởng để nuôi cá.

Đáng chú ý, cá rô phi Mozambique còn sở hữu phương thức sinh sản đặc biệt. Thay vì chỉ đẻ trứng rồi để chúng phát triển ngoài môi trường, cá cái có thể ngậm trứng và cá con trong miệng để bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm.

Theo chính quyền Queensland, cá đực thường tạo những ổ sinh sản hình tròn trên nền bùn mềm, trong khi cá cái đảm nhận việc bảo vệ trứng và cá con. Đặc điểm này giúp tăng khả năng sống sót của thế hệ mới, góp phần khiến quần thể cá phát triển nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi.

Cá rô phi Mozambique còn có thể trưởng thành sinh dục khi kích thước cơ thể tương đối nhỏ, nhất là trong điều kiện mật độ quần thể cao hoặc môi trường sống không thuận lợi. Khi đó, nhiều cá thể dù nhỏ vẫn có khả năng tham gia sinh sản, khiến việc kiểm soát số lượng trở nên khó khăn.

Chính những đặc điểm sinh học này khiến loài cá vốn được nuôi làm thực phẩm tại nhiều nơi lại trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái nước ngọt ở Queensland.

Theo chính quyền bang, cá rô phi được đưa vào Australia từ những năm 1970 để phục vụ mục đích nuôi làm cảnh. Sau khi xuất hiện ngoài tự nhiên, chúng dần thiết lập các quần thể tại nhiều hệ thống sông, hồ.

Cá rô phi Mozambique có thể cạnh tranh thức ăn và nơi sinh sống với các loài cá bản địa. Chúng còn có tập tính bảo vệ lãnh thổ, gây xáo trộn thảm thực vật thủy sinh khi làm tổ và có khả năng gia tăng số lượng nhanh chóng.

Đặc biệt, trong những giai đoạn hạn hán, cá rô phi có thể di chuyển xuống những vùng nước có độ mặn cao rồi quay trở lại khu vực nước ngọt khi điều kiện thuận lợi. Điều này khiến chúng có lợi thế sinh tồn so với một số loài cá bản địa.

Theo quy định của Đạo luật An toàn sinh học Queensland năm 2014, cá rô phi Mozambique và cá rô phi đốm (Tilapia mariae) thuộc nhóm cá gây hại bị hạn chế. Người dân không được nuôi giữ, cho ăn, mua bán, tặng hoặc thả chúng ra môi trường.

Nếu bắt được những loài cá này ngoài tự nhiên, người dân phải tiêu hủy bằng phương pháp nhân đạo và xử lý xác cá đúng quy định, không được thả trở lại nguồn nước.

Trung Quốc sản xuất gần 1,9 triệu tấn cá rô phi mỗi năm

Trái ngược với tình trạng bị kiểm soát tại Queensland, cá rô phi là một trong những nhóm cá nước ngọt có giá trị kinh tế lớn tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo báo cáo TILAPIA 2025 của INFOFISH, sản lượng cá rô phi tại Trung Quốc đạt khoảng 1,899 triệu tấn trong năm 2024, tăng so với mức 1,817 triệu tấn năm 2023 và 1,739 triệu tấn năm 2022.

Đáng chú ý, tổ chức này ước tính sản lượng cá rô phi Trung Quốc có thể đạt khoảng 1,985 triệu tấn năm 2025 và vượt 2 triệu tấn vào năm 2026.

Cần phân biệt rằng đây là sản lượng của toàn ngành cá rô phi Trung Quốc, bao gồm nhiều loài và dòng lai được nuôi thương mại, chứ không phải sản lượng riêng của cá rô phi Mozambique đang bị Queensland kiểm soát.

Trung Quốc đã xây dựng chuỗi sản xuất cá rô phi tương đối hoàn chỉnh, từ cung cấp con giống, thức ăn, nuôi thương phẩm đến chế biến và xuất khẩu. Cá được tiêu thụ dưới nhiều hình thức, bao gồm cá nguyên con đông lạnh, phi lê và các sản phẩm chế biến.

Theo tài liệu được công bố tại Hội nghị Cá rô phi thế giới INFOFISH năm 2025, sản lượng cá rô phi Trung Quốc đã tăng từ khoảng 1,32 triệu tấn năm 2010 lên gần 1,9 triệu tấn năm 2024.

Không chỉ Trung Quốc, nhiều quốc gia châu Á khác cũng phát triển mạnh hoạt động nuôi cá rô phi. INFOFISH ghi nhận sản lượng năm 2024 của Indonesia khoảng 650.000 tấn, Bangladesh 450.000 tấn và Việt Nam 310.500 tấn.

Tại Việt Nam, cá rô phi là thực phẩm quen thuộc, được chế biến thành nhiều món ăn như cá rô phi chiên giòn, hấp, nướng hoặc nấu canh. Nhờ khả năng thích nghi với môi trường nuôi và nguồn thức ăn đa dạng, nhóm cá này được nuôi tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, các loài rô phi được nuôi phổ biến không hoàn toàn giống nhau. Cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus), các dòng rô phi lai và cá rô phi Mozambique có những đặc điểm sinh học, giá trị thương mại và quy định quản lý khác nhau.

Vì sao bắt được cá rô phi tại Queensland cũng không được mang về ăn?

Một trong những quy định gây chú ý nhất tại Queensland là người dân không được giữ lại cá rô phi thuộc diện kiểm soát, ngay cả khi bắt được chúng để làm thực phẩm.

Theo ABC Australia trong bài viết đăng ngày 18/11/2024, việc bắt cá rô phi ngoài tự nhiên rồi mang về chế biến thành món ăn là hành vi không được phép tại Queensland. Những con cá bắt được phải bị tiêu hủy thay vì được bán, nuôi giữ hoặc sử dụng làm thực phẩm.

Quy định này từng gây tranh luận bởi cá rô phi vốn là nguồn thực phẩm phổ biến ở nhiều quốc gia. Một số người hoạt động trong ngành đánh bắt cho rằng việc cho phép khai thác để ăn có thể giúp giảm số lượng cá xâm hại, đồng thời tận dụng nguồn protein sẵn có.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý Queensland có lý do để duy trì chính sách nghiêm ngặt.

Theo tài liệu giải đáp của Biosecurity Queensland, việc không cho phép sở hữu cá rô phi, kể cả cá đã chết, nhằm loại bỏ giá trị kinh tế có thể thúc đẩy con người cố ý vận chuyển hoặc thả loài cá này đến những thủy vực mới.

Cơ quan này cũng cảnh báo rằng cá rô phi cái có thể ngậm trứng hoặc cá con trong miệng. Trong một số trường hợp, trứng và cá con vẫn có thể sống sau khi cá mẹ chết. Vì vậy, việc di chuyển cá không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán.

Bên cạnh đó, đánh bắt thông thường chưa chắc giúp loại bỏ hiệu quả quần thể cá rô phi xâm hại. Với khả năng sinh sản cao, chúng có thể nhanh chóng gia tăng số lượng trở lại nếu môi trường sống vẫn phù hợp.

Chính quyền Queensland hiện áp dụng nhiều biện pháp quản lý, từ giám sát sự phân bố, đánh bắt kiểm soát đến tuyên truyền để người dân không tự ý vận chuyển hoặc thả cá giữa các hệ thống sông, hồ.

Câu chuyện cá rô phi cho thấy một loài sinh vật có thể mang lại giá trị kinh tế lớn tại quốc gia này nhưng trở thành mối đe dọa sinh thái tại quốc gia khác. Trong khi Trung Quốc sản xuất gần 1,9 triệu tấn cá rô phi mỗi năm, Queensland vẫn kiểm soát nghiêm ngặt những loài cá xâm hại, trong đó có cá rô phi Mozambique với khả năng chịu nhiệt lên tới 42°C.

Theo Business Queensland và Queensland Government, FAO, INFOFISH, ABC