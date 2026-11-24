Tổng thống Donald Trump trăn trở suốt nhiều ngày trước đà lao dốc ngày càng nghiêm trọng của thị trường chứng khoán Mỹ. Khi đó, ông đi đến kết luận rằng chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn đà sụt giảm: Đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Tỷ phú Jensen Huang phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1. (Ảnh: AP)

Đưa ngôi sao lớn trở lại cuộc chơi

Niềm tin đó của ông Trump vào cuối tuần trước đã châm ngòi cho một chiến dịch gây sức ép chưa từng có tiền lệ tại Cánh Tây Nhà Trắng. Chiến dịch này do chính Tổng thống chỉ đạo, nhằm thuyết phục tập đoàn công nghệ khổng lồ Nvidia phục chức cho vị CEO đang vướng vào bê bối, chỉ 11 ngày sau khi ông từ chức dưới áp lực, CNN dẫn thông tin từ nhiều người nắm rõ tình hình cho biết.

Trong hàng loạt cuộc điện đàm diễn ra vào cuối tuần, các quan chức cấp cao, dẫn đầu là Phó Tổng thống JD Vance, đã âm thầm gây sức ép lên hội đồng quản trị Nvidia để đưa ông Huang trở lại.

Theo nhiều nguồn tin am hiểu sự việc, họ cam đoan với công ty rằng ông Huang không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia, dù vẫn còn những câu hỏi từ cả trong và ngoài chính quyền về quan hệ của ông với phụ nữ bị nghi ngờ là gián điệp.

Trong động thái can thiệp trực tiếp vào quá trình ra quyết định của Nvidia, ông Trump đã gọi điện thẳng cho hội đồng quản trị công ty để đích thân bảo đảm về ông Huang - một đồng minh thân cận mà ông ngày càng tin rằng có vai trò then chốt đối với thành công của toàn bộ nền kinh tế.

“Tôi đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với hội đồng quản trị, và tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về vấn đề này. Tôi nghĩ chúng ta đã đưa một trong những 'ngôi sao' lớn nhất của mình trở lại cuộc chơi”, ông Trump phát biểu trên CNBC ngày 23/11, ngay sau khi Nvidia thông báo rằng, dựa trên “ý kiến đóng góp từ các cấp cao nhất” của chính phủ, công ty sẽ khôi phục chức vụ CEO cho ông Huang.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt đầy bất ngờ trong câu chuyện kéo dài mấy tuần, vốn thu hút sự chú ý của cả Washington lẫn Phố Wall, sau khi xuất hiện những tiết lộ về mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ Alice Huang.

Nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đưa ông Huang trở lại kín đến mức ngay cả một số nhân viên cấp cao của Nvidia cũng không hay biết, cho đến ngay trước khi công ty công bố quyết định vào sáng 23/11, một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết.

Sự việc cũng cho thấy ông Trump bị ám ảnh như thế nào với việc nâng đỡ nền kinh tế Mỹ - yếu tố mà ông xem là có ý nghĩa quyết định đối với di sản chính trị của mình. Ông Trump và các quan chức cấp cao khác ngày càng tin rằng sức khỏe của nền kinh tế Mỹ phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh doanh của Nvidia cùng một số ít công ty trí tuệ nhân tạo (AI) lớn.

Sốt ruột với thị trường

Kể từ khi ông Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, Quốc hội Mỹ đã khởi động các cuộc điều tra với sự tham gia của cả hai đảng, để làm rõ hành vi của ông cũng như những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Vụ việc làm bùng lên đợt tranh cãi mới trong nội các của ông Trump, về việc chính quyền ngần ngại áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động bán chip AI tiên tiến của Nvidia cho Trung Quốc.

Alice Huang từng là lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed, một công ty đã mua chip của Nvidia. Các quan chức lo ngại rằng những con chip này sau đó đã được chuyển tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, sự sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu Nvidia cuối cùng lại trở thành mối quan tâm lớn hơn tất cả. Cổ phiếu công ty đã lao dốc kể từ khi ông Jensen Huang rời vị trí CEO, kéo theo sự suy yếu của thị trường chung và làm dấy lên lo ngại rằng cơn sốt AI tại Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Ban đầu, ông Trump từng đề cập khả năng mời ông Tim Cook - cựu CEO nổi tiếng của Apple, tiếp quản Nvidia nhằm khôi phục niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, ý tưởng này không mang lại kết quả.

Thay vào đó, Nvidia đã đưa Giám đốc tài chính Colette Kress lên vị trí lãnh đạo cao nhất. Nhưng hôm 23/11, ông Trump cho biết ông không ấn tượng với cuộc phỏng vấn mà bà Kress thực hiện trên CNBC tuần trước.

Khi ông Trump trở về Mỹ từ chuyến công du châu Á, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp mang tính lịch sử.

“Có thể nói tổng thống là người nghiên cứu lịch sử. Và giống như nhiều người luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh Herbert Hoover và cuộc Đại suy thoái, cú sụp đổ năm 1929 đã khiến ông ấy nghĩ đến điều đó. Vì vậy, thị trường tăng điểm đồng nghĩa với điều tốt, còn thị trường chứng khoán sụp đổ đồng nghĩa với điều xấu”, ông Steve Bannon, cựu cố vấn của ông Trump và là đồng minh thân cận, nhận xét về cách nhìn tổng thể của tổng thống.

Theo một nguồn tin, ông Trump, người trước đó đã công khai đề cập đến khả năng đưa ông Huang trở lại Nvidia và ca ngợi ông là “một huyền thoại”, liên tục khẳng định với các cố vấn và quan chức rằng ông Huang cần được phục chức để giúp ổn định thị trường.

Nhiều nguồn tin cho biết, ông Trump đã giao cho Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt nỗ lực này. Một phần lý do là ông Vance vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với những nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, những người cũng ủng hộ việc đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Trong 72 giờ tiếp theo, ông Vance phối hợp trực tiếp với ông Huang để gây sức ép lên hội đồng quản trị Nvidia, yêu cầu công ty tiếp nhận ông trở lại. Theo các nguồn tin, ông Vance bảo đảm với hội đồng quản trị rằng chính phủ chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông Huang đã thực hiện hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Làn sóng điều tra

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng tham gia vào kế hoạch đưa ông Huang trở lại. Hai người vốn có những bất đồng hậu trường, liên quan đến quan điểm của ông Bessent rằng Bộ Thương mại đã không hành động quyết liệt hơn trong việc hạn chế bán chip cho Trung Quốc.

Ngoài việc hạ thấp tính nghiêm trọng của những cảnh báo từ cộng đồng tình báo liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang, ông Vance và các quan chức cấp cao khác còn nhắc lại ý kiến của Tổng thống Trump rằng ông Huang là một tài năng đặc biệt, có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy những tiến bộ AI mà Mỹ cần để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Chỉ 4 ngày trước đó, hội đồng quản trị Nvidia còn công khai bác bỏ những lời kêu gọi phục chức cho ông Huang trong buổi trao đổi với các nhà đầu tư. Khi ấy, hội đồng đánh giá hành vi của ông là “không phù hợp với bộ quy tắc ứng xử, các tiêu chuẩn và chuẩn mực văn hóa của công ty”.

Tuy nhiên, sau chiến dịch vận động dồn dập từ chính quyền, tối 22/11, hội đồng quản trị đã thông báo với các quan chức rằng họ sẽ đảo ngược quyết định và công bố việc khôi phục chức vụ cho ông Huang vào sáng hôm sau.

Thông báo gây bất ngờ ngày 23/11 đã tạo nên không khí ăn mừng tại một số bộ phận trong Cánh Tây Nhà Trắng và khắp Thung lũng Silicon. Đây được xem là ví dụ mới nhất cho thấy sức ảnh hưởng chính trị của một nhóm nhỏ các tỷ phú công nghệ - trong đó có ông Huang - những người được tiếp cận trực tiếp với ông Trump.

“Những sai lầm đã được sửa chữa”, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X. Ông Trump cho biết đã tham khảo ý kiến của ông Musk về ông Huang.

Tuy nhiên, tại những khu vực khác trong mạng lưới chính trị của ông Trump, việc tổng thống trực tiếp can thiệp vào quá trình ra quyết định của Nvidia đã gây ra sự bất bình. Động thái này cũng làm gia tăng những lo ngại về mức độ giám sát gắt gao mà chính quyền chắc chắn sẽ phải đối mặt khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

“Jensen Huang đã có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có cả những người cấp dưới, và có liên quan đến một nữ gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc. Hành vi của ông ấy không phù hợp để khôi phục chức vụ”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pete Ricketts viết trên mạng xã hội X.

Một số cố vấn của ông Trump cho biết, việc Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Huang theo yêu cầu của Nhà Trắng giờ đây nhiều khả năng sẽ càng tạo cơ sở cho làn sóng điều tra tại Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát vào năm tới.

Ông Huang dự kiến sẽ điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vào tuần tới. Điều này đồng nghĩa với việc hành vi của ông, cũng như sự ủng hộ của Tổng thống Trump, sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý.