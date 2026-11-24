Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026), App Store giới thiệu ba tựa game khai thác những chất liệu đặc sắc của văn hóa Việt, từ ẩm thực đường phố, món ăn truyền thống đến các nhân vật thần thoại, đưa bản sắc Việt vào trải nghiệm giải trí số.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), App Store giới thiệu loạt trò chơi khai thác những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt, từ ẩm thực đường phố, món ăn truyền thống đến các nhân vật trong thần thoại và truyền thuyết dân gian.

Văn hóa Việt Nam đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều trò chơi điện tử, được thể hiện qua những cách tiếp cận đa dạng. Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026), App Store giới thiệu ba nội dung nổi bật xoay quanh các tựa game Hàng Rong Tuổi Thơ, Liên Quân Mobile và Mythic Tactics, đưa những hình ảnh quen thuộc của đời sống và lịch sử văn hóa vào thế giới giải trí số.

Trong đó, Hàng Rong Tuổi Thơ khai thác nét đặc trưng của ẩm thực đường phố Việt Nam, Liên Quân Mobile đưa món ăn truyền thống vào trang phục nhân vật, còn Mythic Tactics mở rộng thế giới chiến thuật bằng hệ thống thẻ bài lấy cảm hứng từ thần thoại Đông Nam Á.

Hàng Rong Tuổi Thơ tái hiện văn hóa hàng quán Việt Nam

Những chiếc ghế nhựa nhỏ đặt ở góc phố, quán xôi bình dân hay hàng ăn ven đường là hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt. Với Hàng Rong Tuổi Thơ, studio Việt Nam Corochti đưa không gian hàng rong vào một trò chơi mô phỏng quản lý nhàn rỗi, nơi người chơi có thể tự xây dựng và phát triển đế chế ẩm thực đường phố của riêng mình.

(Ảnh: Corochti)

Bắt đầu từ một quán xôi nhỏ, người chơi dần mở rộng hoạt động kinh doanh đến những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Tại Hà Nội, họ có thể mở quán cà phê bên phố đường tàu, trong khi hành trình đến Vịnh Hạ Long đưa người chơi đến với một quán nướng hải sản giữa làng chài. Mỗi địa điểm gắn với những món đặc sản địa phương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng trong game.

Công việc của người chơi không chỉ dừng lại ở việc mở rộng cửa hàng. Họ cần nâng cấp quán, tuyển nhân viên, phục vụ thực khách tại chỗ và đơn hàng giao đi. Đội ngũ nhân viên cũng có thể khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, từ võ phục Vovinam màu chàm đến cổ phục Việt Nam.

Ngay cả những khoảng thời gian ít khách, trò chơi vẫn tạo ra các tình huống bất ngờ như xua đuổi chó nghịch ngợm, giúp du khách tránh đoàn tàu đang lao tới hay nhận tiền thưởng vì giữ gìn trật tự. Người chơi còn có thể tham gia các mini game theo phong cách arcade thông qua máy chơi game cầm tay xuất hiện trong giao diện.

Với đồ họa rực rỡ và những chi tiết gắn liền với đời sống hàng quán, Hàng Rong Tuổi Thơ biến hành trình phát triển một cửa hàng nhỏ thành trải nghiệm khám phá văn hóa Việt Nam qua ẩm thực, địa danh và những hình ảnh bình dị.

Liên Quân Mobile đưa ẩm thực Việt vào trang phục Valhein

Trong Liên Quân Mobile, văn hóa ẩm thực Việt Nam được thể hiện qua trang phục mới dành cho xạ thủ Valhein. Theo giới thiệu từ App Store, diện mạo này biến vị tướng thành một vlogger ẩm thực, rong ruổi khắp Việt Nam để tìm kiếm những món ăn đặc sắc.

(Ảnh: Garena)

Điểm nhấn của trang phục nằm ở chiếc máy ảnh mà Valhein sử dụng. Không chỉ phục vụ việc ghi hình, thiết bị này còn trở thành vũ khí, có khả năng bắn ra những món ăn quen thuộc như phở và gỏi cuốn.

Người chơi có thể mở khóa trang phục sau khi hoàn thành toàn bộ các chương của sự kiện chủ đề đặc biệt. Bên cạnh nội dung tôn vinh ẩm thực Việt, App Store cũng giới thiệu những hoạt động khác đang diễn ra trong Liên Quân Mobile, gồm sự kiện hợp tác với TenSura mang đến trang phục Shuna cho pháp sư Ilumia.

Ngoài ra, Sổ Sứ Mệnh tháng 12 dự kiến giới thiệu trang phục mới dành cho Xeniel, Stuart và Aoi.

Mythic Tactics đưa thần thoại Việt vào hệ thẻ bài Nagara

Tựa game đấu bài indie Mythic Tactics của đội ngũ phát triển Việt Nam khai thác cảm hứng từ những huyền thoại trên khắp thế giới, quy tụ các vị thần và sinh vật kỳ ảo từ nhiều nền văn hóa. Trò chơi kết hợp cơ chế xây dựng bộ bài với chiến đấu tự động, yêu cầu người chơi phát triển đội hình có khả năng kiểm soát bàn đấu.

(Ảnh: Hexpion Studio)

Trong nội dung được App Store giới thiệu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Mythic Tactics ra mắt hệ thẻ Nagara mới, lấy cảm hứng từ thần thoại và truyền thuyết Việt Nam. Các nhân vật xuất hiện gồm Thánh Gióng, Kim Quy, Sơn Tinh, Thủy Tinh, con Nghê và nhiều hình tượng khác.

Các thẻ Nagara được xây dựng xoay quanh phép thuật. Hầu hết có khả năng khuếch đại thần chú, gia tăng ma thuật khi được triển khai hoặc tự thi triển phép nếu đáp ứng những điều kiện nhất định. Sức mạnh của từng thẻ được phát triển dựa trên đặc trưng trong truyền thuyết tương ứng.

Chẳng hạn, Kim Quy có thể ban phát thần kiếm cho những vị thần khác, trong khi Thánh Gióng có khả năng tăng trưởng sức mạnh vượt bậc chỉ trong một lượt. Những hiệu ứng này không chỉ tạo dấu ấn riêng cho các nhân vật mà còn mở ra thêm lựa chọn chiến thuật khi xây dựng bộ bài.

Thông qua hệ thẻ Nagara, Mythic Tactics đưa các hình tượng thần thoại Việt Nam vào một trải nghiệm đấu bài hiện đại, kết hợp chất liệu văn hóa với cơ chế chiến đấu và phát triển đội hình.