Gần một thập kỷ sáng tạo trên YouTube, Giang Ơi cho rằng hành trình phát triển bền vững không chỉ nằm ở lượt xem, mà còn ở sự kết nối với khán giả và khả năng giữ tiếng nói riêng giữa những chuyển động của xu hướng.

Trong môi trường sáng tạo nội dung ngày càng cạnh tranh, nơi xu hướng liên tục thay đổi và lượt xem trở thành một trong những thước đo sức ảnh hưởng, việc giữ được tiếng nói riêng là bài toán không dễ dàng với các nhà sáng tạo.

Với Giang Ơi, hành trình phát triển trên YouTube không chỉ là câu chuyện xây dựng một kênh có hàng triệu người theo dõi, mà còn là quá trình tìm kiếm sự kết nối với khán giả và hiểu rõ giá trị mình muốn mang lại.

Bên lề sự kiện YouTube Creator Collective: Rise & Shine, Sisters! tại TP.HCM, nhà sáng tạo Giang Ơi đã có chia sẻ về cách phát triển nội dung bền vững, vượt qua những giai đoạn hoài nghi và giữ bản sắc giữa những chuyển động không ngừng của xu hướng.

Hành trình sáng tạo bắt đầu từ sự kết nối

Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ xây dựng kênh YouTube, từ những video đầu tiên năm 2017 đến khi sở hữu hơn 1,65 triệu người đăng ký, Giang Ơi cho biết việc định hình phong cách và tìm kiếm tiếng nói cá nhân không đến từ một bước ngoặt cụ thể. Thay vào đó, đó là quá trình được hình thành và phát triển xuyên suốt hành trình làm nội dung của chị.

“Việc tìm kiếm phong cách, hình ảnh và tiếng nói cá nhân không xảy ra một cách đột ngột, mà được hình thành xuyên suốt hành trình sáng tạo của mình”, Giang Ơi chia sẻ.

Theo chị, một trong những điểm đặc biệt của YouTube là sự gắn kết sâu sắc giữa nhà sáng tạo và khán giả. Khác với việc chỉ đơn thuần đăng tải nội dung, quá trình sáng tạo trên nền tảng này còn mở ra cơ hội để người làm nội dung tương tác, lắng nghe và từng bước hiểu rõ hơn cộng đồng đang đồng hành cùng mình.

“Có một điểm rất đặc biệt của YouTube là sự gắn kết một cách rất sâu sắc giữa các nhà sáng tạo với khán giả của mình. Chính sự gắn kết đó là điều đã góp phần định hình phong cách của Giang”, chị nói.

Chính sự kết nối ấy góp phần định hình phong cách và cách nhà sáng tạo thể hiện bản thân. Khi mối quan hệ với khán giả được xây dựng qua thời gian, người làm nội dung cũng có thêm cơ hội nhận ra đâu là những giá trị mình muốn chia sẻ, đâu là cách thể hiện phù hợp với cộng đồng của mình.

Với Giang Ơi, sự gắn kết giữa nhà sáng tạo và khán giả không chỉ là một yếu tố đặc biệt của YouTube, mà còn là điều có ý nghĩa trong quá trình tìm kiếm tiếng nói riêng. Phong cách cá nhân vì thế không nhất thiết phải được xác định ngay từ những ngày đầu, mà có thể dần hình thành qua từng video, từng chủ đề và sự đồng hành của người xem.

Hiểu khán giả để phát triển nội dung bền vững

Trong bối cảnh YouTube ngày càng mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tạo thu nhập, Giang Ơi cho rằng nhà sáng tạo cần hiểu rõ mục đích của từng dạng nội dung để xây dựng chiến lược phù hợp.

Theo chị, nội dung ngắn và bắt kịp xu hướng thường có hiệu quả trong việc thu hút người xem mới. Trong khi đó, những video dài hơn, có chiều sâu lại phù hợp để nuôi dưỡng cộng đồng và tạo sự kết nối lâu dài với khán giả.

“Khi các bạn trực tiếp trải nghiệm công việc sáng tạo nội dung, các bạn sẽ thấy rằng mỗi dạng nội dung sẽ tối ưu cho một mục đích khác nhau”, chị nói.

Từ sự khác biệt này, nhà sáng tạo có thể lựa chọn chiến lược cân bằng giữa việc thu hút khán giả mới và giữ chân những người đã đồng hành cùng mình. Tuy nhiên, Giang Ơi cũng cho rằng không phải lúc nào người làm nội dung cũng có thể đạt được cả hai mục tiêu cùng lúc.

Trong trường hợp đó, điều cần thiết là xác định đâu là mục tiêu ưu tiên, dựa trên tầm nhìn và định hướng phát triển của mỗi cá nhân.

“Các bạn sẽ cần lựa chọn xem mình ưu tiên mục tiêu nào, tùy thuộc vào tầm nhìn và định hướng của bản thân”, Giang Ơi chia sẻ.

Cách tiếp cận này cho thấy việc phát triển kênh YouTube không đơn thuần là sản xuất càng nhiều nội dung càng tốt, mà còn đòi hỏi nhà sáng tạo hiểu rõ mình muốn xây dựng cộng đồng như thế nào và hướng đến điều gì trong dài hạn.

Với những chủ đề quen thuộc như cuộc sống tự lập, phát triển bản thân, tài chính hay chăm sóc sức khỏe, Giang Ơi thường tiếp cận mỗi nội dung dựa trên mục đích mà mình muốn đạt được.

Khi một xu hướng hoặc nguồn cảm hứng mới xuất hiện, chị không chỉ cân nhắc việc chủ đề đó có đang được quan tâm hay không, mà còn suy nghĩ về cách nội dung có thể phục vụ cộng đồng của mình.

Nếu muốn thu hút người xem mới, chị sẽ lựa chọn cách thể hiện phù hợp với mục tiêu đó. Ngược lại, khi mong muốn tạo ra sự kết nối sâu sắc và lâu dài với khán giả, chị sẽ tập trung nhiều hơn vào chiều sâu của nội dung.

Theo Giang Ơi, việc xác định mục đích ngay từ đầu giúp nhà sáng tạo lựa chọn được hình thức thể hiện phù hợp, đồng thời tránh bị cuốn theo những thay đổi liên tục của thị trường.

Đây cũng là cách chị cân bằng giữa việc tạo ra nội dung có giá trị cho cộng đồng và áp lực phải liên tục đổi mới để giữ chân người xem.

Lắng nghe chính mình giữa những chuyển động của xu hướng

Hành trình sáng tạo nội dung không phải lúc nào cũng thuận lợi. Giang Ơi cho rằng những giai đoạn hoài nghi bản thân, cạn kiệt ý tưởng hay cảm thấy không còn phù hợp với sự thay đổi của nền tảng là điều khó tránh khỏi đối với người làm nghề sáng tạo.

Kinh nghiệm của chị trong những thời điểm như vậy là tập trung trở lại vào phần việc quan trọng nhất của mình, thay vì để những yếu tố bên ngoài chi phối quá nhiều.

“Khi lắng nghe quá nhiều những gì diễn ra bên ngoài, chẳng hạn như nhận xét của người khác, sự thay đổi của các con số, thị trường hay nền tảng, chúng ta sẽ dễ quên mất phần việc quan trọng nhất. Đó chính là tập trung vào khán giả của mình”, chị chia sẻ.

Theo Giang Ơi, khi chuyển sự tập trung từ những yếu tố bên ngoài về với khán giả, nhà sáng tạo sẽ nhận ra rằng cộng đồng vẫn ở đó, vẫn mong chờ những nội dung và thông điệp mà mình muốn mang đến cho cuộc sống của họ.

“Nhiệm vụ của nhà sáng tạo là phục vụ khán giả bằng những nội dung của mình. Vì vậy, nếu tập trung vào điều đó và làm thật tốt, Giang nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy”, chị nói.

Tại sự kiện Rise & Shine, Sisters!, Giang Ơi cùng Cô Em Trendy và Chloe Nguyễn chia sẻ những kinh nghiệm nhằm truyền cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung nữ và cộng đồng LGBTQ+ trên hành trình phát triển kênh YouTube.

Theo Giang Ơi, những người trẻ bước vào lĩnh vực thời trang và làm đẹp hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh Internet bão hòa thông tin và xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi.

Chị cho rằng khó khăn lớn nhất là việc các nhà sáng tạo dễ bị cuốn theo những yếu tố bên ngoài, trong khi chưa có đủ thời gian hoặc điều kiện để nhìn lại hành trình sáng tạo của chính mình.

Để tìm kiếm và phát triển tiếng nói riêng, Giang Ơi đưa ra một gợi ý đơn giản: “Dành thời gian định kỳ để tạm rời khỏi những xu hướng và thông tin trên mạng.”

“Mỗi tuần một lần, tùy vào điều kiện của mình, hãy dành riêng một ngày để không quan tâm đến xu hướng hay cập nhật những tin tức trên mạng. Thay vào đó, hãy dành thời gian ở một mình, ngồi với bản thân và hành trình sáng tạo của riêng mình”, chị chia sẻ.

Theo chị, khoảng thời gian này giúp nhà sáng tạo hướng vào bên trong, lắng nghe những suy nghĩ và làm việc với các ý tưởng của chính mình. Bởi đó chính là những yếu tố góp phần hình thành bản sắc cá nhân.

“Tiếng nói và bản sắc cá nhân là những yếu tố rất quan trọng trong hành trình phát triển lâu dài của mỗi nhà sáng tạo”, Giang Ơi nhấn mạnh.

Trong một môi trường mà xu hướng có thể thay đổi liên tục, việc hiểu rõ bản thân và cộng đồng mình muốn phục vụ trở thành nền tảng để nhà sáng tạo không đánh mất định hướng. Với Giang Ơi, hành trình phát triển bền vững không chỉ nằm ở những chỉ số trên kênh mà còn ở khả năng duy trì sự kết nối với khán giả, cũng như tiếp tục tạo ra những nội dung mang dấu ấn riêng.

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