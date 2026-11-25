Từ một cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ, Công an xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng xác minh, kết nối các bên, giúp một người dân ở tỉnh Nghệ An nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Tháng 7/2026, trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1993, quê tỉnh Nghệ An) đã chuyển khoản nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của một người khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Bình đã liên hệ ngân hàng đề nghị tra soát, hỗ trợ thu hồi số tiền, nhưng sau nhiều lần làm việc vẫn chưa có kết quả, khiến anh và gia đình hết sức lo lắng.

Ngày 12/10/2026, thông qua người thân tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, anh Bình đã liên hệ với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, để nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đồng chí Tuấn nhanh chóng tìm hiểu vụ việc, xác minh người đứng tên tài khoản nhận tiền và chủ động kết nối các bên để phối hợp giải quyết.

Chỉ khoảng 45 phút sau khi được Công an xã hỗ trợ xác minh, kết nối, anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1999) - người đứng tên tài khoản nhận nhầm tiền - đã liên hệ với anh Bình để thống nhất việc hoàn trả. Anh Nam cho biết đã không sử dụng tài khoản này trong một thời gian dài. Sau khi được trao đổi và làm rõ sự việc, anh đã đến ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, chuyển trả đầy đủ 20 triệu đồng cho anh Bình.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Nguyễn Văn Bình đã gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Cư Jút, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và tận tụy của cán bộ Công an trong quá trình hỗ trợ gia đình giải quyết vụ việc.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm ĐồngPhạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi)