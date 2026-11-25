Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trước khi sân bay lớn nhất miền Bắc đi vào khai thác.

Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 24/11/2026, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) triển khai chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường vô tuyến VOR/DME. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở cho quá trình đưa sân bay vào khai thác trong tương lai.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chương trình kiểm tra được thực hiện bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung đánh giá phạm vi phủ sóng, các hướng phương vị kỹ thuật và những hướng bay phục vụ phương thức khởi hành (SID), phương thức đến (STAR) cũng như tiếp cận hạ cánh (IAP).

Đáng chú ý, tàu bay thực hiện các bài kiểm tra hướng tiếp cận theo cả hai hướng đường cất hạ cánh 07 và 25, với quỹ đạo, khoảng cách và độ cao được xác định trước. Kết quả thu được là cơ sở để đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống dẫn đường, phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện các phương thức bay tại sân bay Gia Bình.

Tàu bay thực hiện nhiệm vụ được chuẩn bị và cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình để tiến hành các bài bay hiệu chuẩn. Việc tổ chức hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp với hoạt động bay tại Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với chủ đầu tư, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng các đơn vị liên quan xây dựng, rà soát và thống nhất kế hoạch triển khai. Đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME được tổ chức trong hai ngày 24-25/11/2026, do ATTECH thực hiện.

VOR/DME là hệ thống dẫn đường vô tuyến cung cấp thông tin về phương vị và khoảng cách, hỗ trợ phi công xác định vị trí, định hướng và thực hiện các phương thức bay. Việc kiểm tra trên không giúp đánh giá khả năng hoạt động thực tế của thiết bị sau khi hoàn thành lắp đặt, cấu hình và chạy thử trên mặt đất.

Chuyến bay lần này đánh dấu việc một hạng mục kỹ thuật tại Gia Bình chuyển sang giai đoạn kiểm tra trong môi trường thực tế. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các hệ thống phục vụ hoạt động hàng không tại dự án.

Sân bay gần 200.000 tỷ đồng, lớn hơn Nội Bài

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 11/12/2025. Dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, với diện tích quy hoạch hơn 1.884ha.

Theo quy hoạch, quy mô này lớn hơn đáng kể so với sân bay Nội Bài hiện có diện tích khoảng 1.500ha. Khi hoàn thành, Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai cả nước.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4F. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Về công suất, đến năm 2030, sân bay Gia Bình dự kiến đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên khoảng 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hành khách, Gia Bình còn được định hướng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, hành khách và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự án cũng đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, hướng tới nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.

Về tác động việc làm, trong giai đoạn thi công, dự án dự kiến cần khoảng 1.200-1.500 lao động, chủ yếu sử dụng nhân lực địa phương. Khi đi vào khai thác, sân bay có thể tạo khoảng 10.000 việc làm, trong đó ít nhất 30% là lao động địa phương.

Song song với việc xây dựng sân bay, mạng lưới giao thông kết nối cũng đang được thúc đẩy. Đáng chú ý là tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, được khởi công ngày 19/12/2025. Đoạn tuyến qua địa bàn Bắc Ninh dài hơn 27km, có mặt cắt ngang 120m, được quy hoạch gồm cao tốc 10 làn xe với vận tốc thiết kế 120km/h.

Với quy mô đầu tư lớn cùng định hướng phát triển thành trung tâm hàng không và logistics của khu vực, Gia Bình được kỳ vọng bổ trợ cho Nội Bài, đồng thời mở rộng năng lực vận tải hàng không của vùng Thủ đô trong dài hạn.