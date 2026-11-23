Chuyến bay đặc biệt chở 170 hành khách bằng tàu bay Airbus A321 đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào rạng sáng nay.

Ngày 22/11 vừa qua, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội với Hàng Châu (Trung Quốc).

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN552, khai thác bằng tàu bay Airbus A321, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 18h55 ngày 22/11 với gần 200 hành khách và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu lúc 22h50 cùng ngày (giờ địa phương).

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN553 chở 170 hành khách khởi hành từ Hàng Châu lúc 23h55 ngày 22/11 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 2h15 ngày 23/11.

Tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, chuyến bay khai trương được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Vietnam Airlines cũng tổ chức tặng hoa phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách tại hai đầu sân bay.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay khai trương tại Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu. Ảnh: Vienam Airlines

Đường bay Hà Nội - Hàng Châu được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật, thời gian bay khoảng 3 giờ.

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có hoạt động kinh tế, thương mại sôi động tại miền Đông Trung Quốc. Chiết Giang hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp được triển khai thường xuyên. Hai bên cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, du lịch và đào tạo.

Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Hàng Châu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại của doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch giữa hai thị trường.

Với việc bổ sung điểm đến Hàng Châu, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc lên 7, liên kết Hà Nội và TP HCM với 4 thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, nhằm tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch của hai nước.