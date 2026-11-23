Không chỉ kể về những con người làm nên chợ Đồng Xuân, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về cách một nơi chốn lưu giữ ký ức và tiếp tục được tái tạo qua nhiều thế hệ. Màn trình diễn gửi đi thông điệp: Liệu một khu chợ có thể già đi cùng con người, nhưng cũng có thể trẻ lại qua những tiếng cười, bài hát và những cơ thể vẫn còn muốn nhảy múa?