Không khí diễu hành tiếp tục được nối dài với hình ảnh Thăng Long Tứ trấn, những người trẻ trong trang phục Việt cổ thuộc đoàn Bách Hoa Bộ Hành và các đoàn đại diện cho những làng khoa bảng nổi tiếng của Hà Nội.