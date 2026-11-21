Sáng 21/11, khoảng 4.000 người trong trang phục truyền thống, mang theo những biểu tượng văn hóa đặc trưng của các vùng miền, cùng diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng giữa lòng Thủ đô.
Sáng 21/11, tại khu vực trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc
Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn quanh hồ Hoàn Kiếm, thu hút khoảng 3.500-4.000 người tham gia, gồm nghệ nhân, nghệ sĩ, đại diện các địa phương, câu lạc bộ và đông đảo người dân
Ngay từ sáng sớm, khu vực hồ Gươm đã trở nên náo nhiệt
Tiếng trống hội vang lên, mở màn cho hành trình giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng
Nhiều em nhỏ cũng tham gia lễ diễu hành
Các đoàn diễu hành lần lượt xuất hiện, mang đến bức tranh đa sắc màu về tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống, nghệ thuật biểu diễn và những làng nghề lâu đời
Nhiều giá trị văn hóa gắn với đời sống tâm linh của người Việt được tái hiện trong chương trình
Từ tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, mỗi đoàn đều mang theo những trang phục, đạo cụ và nghi thức đặc trưng
Đoàn múa rồng khiến không khí lễ hội thêm rộn ràng
Các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, xẩm, múa Bài Bông, múa rối nước, múa rối cạn cũng lần lượt được giới thiệu
Tiếng đàn, tiếng phách, tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp bước của các đoàn nghệ nhân khiến không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành một sân khấu văn hóa ngoài trời
Một trong những phần thu hút sự quan tâm của người xem là màn diễu hành giới thiệu các làng nghề truyền thống
Khoảng 144 nghệ nhân đến từ 9 làng nghề mang theo những sản phẩm thủ công đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, nón Mã Kiều, hương Quảng Phú Cầu, quạt Chàng Sơn...
Không khí diễu hành tiếp tục được nối dài với hình ảnh Thăng Long Tứ trấn, những người trẻ trong trang phục Việt cổ thuộc đoàn Bách Hoa Bộ Hành và các đoàn đại diện cho những làng khoa bảng nổi tiếng của Hà Nội.
Chương trình thu hút sự chú ý của nhiều người dân và khách tham quan
Bên cạnh đó, hình ảnh lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, những chiếc xe đạp chở đầy hoa Tây Tựu hay những chậu đào Nhật Tân cũng góp thêm sắc màu cho đoàn diễu hành
Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, màn diễu hành còn khiến nhiều du khách quốc tế thích thú
Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều không gian văn hóa trên địa bàn thành phố
Chuỗi hoạt động hướng đến tôn vinh, quảng bá các giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, làng nghề và bản sắc văn hóa Việt Nam đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.