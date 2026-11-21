Để có tiền tiêu xài, người đàn ông có 3 tiền án đã lên mạng xã đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ), rồi mang đi cầm cố lấy 25 triệu đồng.

Ngày 21/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Nam bị khởi tố để điều tra các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giữ Thái Văn Nam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, ngày 25/8, Thái Văn Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Đến ngày 10/9, Nam mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến tiệm cầm đồ F89 của anh N.T.D. (SN 1995, trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cầm cố lấy 25 triệu đồng. Sau khi có được số tiền, Nam đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, Thái Văn Nam từng đã có 3 tiền án, nhưng chưa được xóa án tích.

Cũng liên quan đến hành vi sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thanh Chương (33 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Chương mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội Facebook, sau đó sử dụng để rao bán đất cho nhiều người. Với thủ đoạn này, Chương lừa đảo 5 người, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.