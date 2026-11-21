Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), trong hai ngày 21 và 22-11, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn di sản, trải nghiệm làng nghề và công nghệ ánh sáng đặc sắc.

Nhiều sân khấu công cộng phục vụ công chúng

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ. Chương trình dự kiến có khoảng 3.500-4.000 người tham gia, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật, cộng đồng dân cư các xã, phường, 200 học sinh lớp 6 và khoảng 150 diễn viên tham gia Carnaval trang phục quốc tế. Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào dòng chảy di sản của Hà Nội. Đan xen các màn diễu hành là những phần trình diễn bán thực cảnh về lịch sử và bản sắc văn hóa Hà Nội như “Chiếu dời đô”, “Vinh quy bái tổ”.

Mô phỏng sân khấu của chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Sau lễ khai mạc, từ 9h30 đến 10h30 ngày 21-11, người dân và du khách có thể tiếp tục thưởng thức các chương trình biểu diễn tại ba sân khấu phụ quanh hồ Hoàn Kiếm, gồm: Khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, chương trình buổi sáng giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Buổi chiều, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn phục vụ công chúng. Đây là điểm hẹn dành cho những người yêu thích nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nếu yêu thích âm nhạc hiện đại, khán giả có thể đến sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Từ 9h30 đến 10h30 ngày 21-11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách chương trình âm nhạc đương đại với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ. Từ 16h30 đến 17h30 cùng ngày, các câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Hoạt động diễu hành dự kiến thu hút 3.500 - 4.000 người. Ảnh: M.H

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi hội tụ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Từ 9h30 đến 10h30 ngày 21-11, công chúng có thể thưởng thức múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Buổi chiều cùng ngày, từ 16h30 đến 17h30, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ khán giả.

Đáng chú ý, ngày 22-11, tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến tổ chức hai suất biểu diễn, từ 9h30 đến 10h30 và 19h15 đến 20h15, tạo thêm lựa chọn giải trí cho các gia đình và khán giả nhỏ tuổi.

Bên cạnh các sân khấu ngoài trời, người dân và du khách có thể lựa chọn thưởng thức nghệ thuật tại hai nhà hát ở khu vực trung tâm. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Sau mỗi suất diễn, khán giả có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ và nhận ảnh lưu niệm.

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng tần suất phục vụ lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày. Đây là hoạt động phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và du khách muốn tìm hiểu một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Trải nghiệm làng nghề, cổ phục và nghệ thuật ánh sáng

Không chỉ thưởng thức các chương trình biểu diễn, người dân và du khách còn có cơ hội khám phá không gian di sản, làng nghề tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Khu vực trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công dự kiến giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của các làng nghề Hà Nội như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá và diều Bá Dương Nội.

Nhiều hoạt động trải nghiệm làng nghề sẽ diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Huy.

Đặc biệt, ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dự kiến được sử dụng làm không gian trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng với chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”. Những hoạt động này hứa hẹn mang đến trải nghiệm tương tác, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Một trong những hoạt động đáng chờ đợi là chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại hồ Hoàn Kiếm tối 22-11. Chương trình dự kiến có hai suất diễn, từ 20h đến 20h30 và 21h đến 21h30, sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa. Thông qua ngôn ngữ trình diễn hiện đại, những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội sẽ được tái hiện, tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật mới mẻ giữa lòng Thủ đô.

Cùng với đó, các hoạt động giới thiệu ẩm thực dự kiến được tổ chức tại một số tuyến phố lân cận khu vực phố đi bộ như Bảo Khánh, Hàng Hành, Cầu Gỗ, Gia Ngư và Tạ Hiện, ưu tiên quảng bá những món ăn đặc trưng của Hà Nội. Các khu vực kinh doanh được yêu cầu đồng bộ nhận diện, niêm yết giá công khai, bảo đảm văn minh thương mại và mỹ quan đô thị.

Để tạo thuận lợi cho người dân và du khách, khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến bố trí từ 5 đến 7 điểm chụp ảnh kết hợp dừng, nghỉ chân. Tại đây có thông tin chương trình, chỗ ngồi, nước uống, thùng rác và lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn.

Với nhiều hoạt động được tổ chức liên tục trong hai ngày, khu vực hồ Hoàn Kiếm hứa hẹn trở thành không gian văn hóa cộng đồng sôi động, nơi người dân và du khách có thể lựa chọn những chương trình phù hợp với sở thích, thời gian của mình. Từ diễu hành di sản, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại đến trải nghiệm làng nghề và công nghệ trình diễn ánh sáng, chuỗi hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản, niềm tự hào về văn hóa Thủ đô và đất nước.