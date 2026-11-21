Từ ngày 1/12/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình có Giám đốc là ông Bùi Văn Mạnh cùng 10 Phó Giám đốc, sau khi kiện toàn tổ chức lãnh đạo trên cơ sở sắp xếp nhân sự từ Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 581-TB/TU ngày 16/11/2026 về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trụ sở Sở Văn hóa Thể thao Ninh Bình (cũ)

Theo thông báo, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2026.

Cùng với đó, 10 cán bộ lãnh đạo thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, 5 cán bộ thuộc Sở Văn hóa Thể thao gồm các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tấn Anh, Ngô Thanh Tuấn, Vũ Thanh Lịch và Trịnh Xuân Lộc. 5 cán bộ thuộc Sở Du lịch gồm bà Nguyễn Thị Tâm và các ông: Phạm Duy Phong, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Cao Tấn, Đỗ Quang Trung.

Ông Bùi Văn Mạnh làm Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Ninh Bình, kể từ ngày 1/12/2026.

Như vậy, kể từ ngày 1/12/2026, bộ máy lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình gồm 1 Giám đốc và 10 Phó Giám đốc. Đây là kết quả kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi sắp xếp, hợp nhất các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.