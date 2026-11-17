Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa có thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, PNJ bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân là Trưởng Kiểm toán nội bộ, thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Lý do được nêu là: Điều chỉnh chức danh theo Nghị quyết của Hội đồng quảnt trị.

Bà Xuân có thời gian bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 17/11/2026. Trước khi được bổ nhiệm, bà là Quản lý Bộ phận Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn chuyển sang chức danh Phó Kiểm toán nội bộ tại PNJ.

Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, bà Diệp Mỹ Tâm Xuân không nắm giữ tỷ lệ sở hữu tại tổ chức khác và đang không nắm giữ cổ phần tại PNJ.

Tân Trưởng Kiểm toán nội bộ PNJ cũng không đại diện tổ chức Nhà nước, cổ đông chiến lược hay tổ chức khác tại doanh nghiệp.

Động thái mới từ doanh nghiệp kim hoàn hàng đầu thị trường diễn ra trong bối cảnh vốn hoá của PNJ đạt khoảng 7.368-7.394 tỷ đồng (với giá cổ phiếu PNJ ở 14.450 đồng/cổ phiếu và khối lượng cổ phiếu lưu hành hơn 511,7 triệu đơn vị, tính đến phiên giao dịch ngày 17/11/2026).

Với mức giá trên, PNJ đang ở vùng thấp nhất trong 10 năm qua. Trong khi đó, người nhà của Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ Cao Thị Ngọc Dung cũng liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu. Hiện gia, đình bà Dung chỉ còn nắm dưới 8% vốn tại PNJ.

Bán giải chấp là việc công ty chứng khoán chủ động bán cổ phiếu trong tài khoản của nhà đầu tư khi giá trị tài sản bảo đảm giảm xuống dưới ngưỡng quy định, thường do giá cổ phiếu giảm. Biện pháp này nhằm thu hồi khoản tiền đã cho vay ký quỹ và đưa tỷ lệ an toàn của tài khoản về mức yêu cầu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 496 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Song, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. 9 tháng đã qua, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ âm 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2025 dương 1.714 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đã được cổ động thông qua, doanh thu năm 2026 của doanh nghiệp về mức 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.