Lâm Chí Nguyên giả vờ làm khách đến tiệm vàng, xin xem 2 chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng rồi bất ngờ cầm lao lên xe máy đã nổ máy sẵn tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng chốt chặn, khống chế.

Ngày 17/11, Công an xã Hiệp Phước đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Lâm Chí Nguyên (SN 2005, ngụ ấp Diêm Điền, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h50 cùng ngày, Lâm Chí Nguyên lái xe máy đến tiệm vàng Kim Phát số 101/5A đường Nguyễn Văn Tạo (ấp Long Thành, xã Hiệp Phước) vờ làm khách đến mua sắm. Trong quá trình giao dịch, Nguyên yêu cầu chủ tiệm là bà N.T.H.T cho xem hai chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng 1 lượng 6 chỉ 36 phân (gồm 1 chiếc 1 lượng 22 phân và 1 chiếc 6 chỉ 14 phân), trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Cầm số vàng lớn trên tay, Nguyên nói "để ra xe lấy tiền thanh toán". Ngay lập tức, Nguyên lao lên xe máy đã nổ máy sẵn, rồ ga tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.Nhận tin, công an lập các chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu, đồng thời các tổ tuần tra tổ chức truy đuổi theo hướng tẩu thoát của kẻ cướp.

Tại trụ sở, trực ban Công an xã liên tục theo dõi hệ thống camera an ninh trật tự, trích xuất dữ liệu để điều phối vòng vây, đồng thời báo cáo khẩn về Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM và các phòng nghiệp vụ để phối hợp hỗ trợ.

Đối tượng Lâm Chí Nguyên bị bắt giữ trên đường tẩu thoát

Sau khi tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nguyên chạy dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về xã Nhà Bè. Tuy nhiên, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, Nguyên chạm trán là lực lượng chốt chặn của Công an xã. Quá hoảng loạn, kẻ cướp liều lĩnh quay đầu xe tháo chạy ngược lại hướng Nguyễn Văn Tạo. Ngay lúc này, lực lượng chốt chặn phối hợp cùng tổ tuần tra Cảnh sát trật tự đã kịp thời siết vòng vây, quật ngã và khống chế thành công đối tượng.

Tại công an, Lâm Chí Nguyên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và thu hồi nguyên vẹn tang vật trị giá 200 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.