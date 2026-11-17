Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5kg ma túy các loại.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an một số địa phương triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đây là kết quả đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đi một số tỉnh, thành phố để tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, chuyên án 1826G được xác lập nhằm tập trung đấu tranh, làm rõ đường dây và các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh cùng Công an TP. Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy các loại, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Lực lượng chức năng tiến hành cân tịnh ma túy.

Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng liên quan là Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Tổng số tang vật ma túy thu giữ trong chuyên án là 169,5kg.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.