Không khí lạnh tràn xuống từ ngày 18/11 khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng sáng 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Từ chiều tối cùng ngày, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C.

Ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong khi đó, Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 28-31 độ C.

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Dự báo khoảng sáng 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; từ trưa và chiều cùng ngày mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, khu vực này chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong đêm 18 và ngày 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C; riêng vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 18-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Không chỉ gây rét, đợt không khí lạnh này còn kéo theo mưa dông tại nhiều khu vực. Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cũng cần chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.