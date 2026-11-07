Không khí lạnh mạnh áp sát, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm cùng ngày đến 11/11, nhiều khu vực miền Trung có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 7/11, cơ quan khí tượng cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 23-26 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ tối và đêm 8/11, khu vực này bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, thành phố có mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Không khí lạnh cũng khiến gió trên biển mạnh lên. Từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn cũng tiềm ẩn nguy hiểm đối với tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn và không khí lạnh gây ra.