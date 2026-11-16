Không khí lạnh sắp tăng cường, miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ C: Hà Nội sắp đón đợt giảm nhiệt mạnh

Không khí lạnh tăng cường liên tiếp từ ngày 18/11 khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Hà Nội mưa dông và giảm nhiệt mạnh, trong khi nhiều khu vực miền Trung đối mặt nguy cơ mưa rất to, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khiến thời tiết chuyển rét, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Trên đất liền, ngày 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Trong khoảng ngày 18-19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Thời tiết TP Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn

Theo dự báo tại khu vực TP Hà Nội, trước khi đón không khí lạnh, ngày 17/11, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 32 độ C, thấp nhất 24 độ C.

Khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm cùng ngày, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, thời tiết chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất giảm còn 27 độ C, thấp nhất 22 độ C. Ngày 19/11, Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ tiếp tục giảm, dao động 18-23 độ C.

Đáng chú ý, trong hai ngày 20-21/11, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô chỉ còn 20-21 độ C, thấp nhất giảm xuống 14-15 độ C. Những ngày sau đó, trời ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, mức cao nhất khoảng 25-26 độ C, thấp nhất 19-21 độ C.

Miền Trung đề phòng mưa rất to, lốc sét

Cùng với diễn biến không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế khác. Người dân, đặc biệt là ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.