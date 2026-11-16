Người đàn ông đập kính, hành hung tài xế giữa đường ở TP.HCM: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Cho rằng chiếc taxi công nghệ va quẹt vào xe máy của vợ đang chạy tới đón, Võ Minh Tâm trong tình trạng vừa nhậu xong đã ném điện thoại, đập kính và túm áo hành hung tài xế khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 16/11, Công an phường Dĩ An phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý Võ Minh Tâm (29 tuổi) về hành vi ”Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, chiều 15/11, Tâm nhậu tại nhà bạn ở khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An. Hơn 17h cùng ngày, Tâm gọi cho vợ là chị Trần Phạm Băng Băng (25 tuổi) chạy xe máy đến đón.

Sự việc được ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Trong lúc đi bộ trên đường Nguyễn Tri Phương, Tâm cho rằng taxi công nghệ do anh Trịnh Duy Thực (43 tuổi) điều khiển đã va quẹt với xe máy của vợ mình. Tâm liền cầm điện thoại ném vào cửa kính taxi, chặn ôtô, yêu cầu tài xế xuống nói chuyện.

Khi anh Thực dừng xe nhưng không xuống, Tâm tiếp tục đập kính, túm áo, liên tục kéo tài xế ra ngoài, khiến nạn nhân bị thương ở tay. Những người chứng kiến đến can ngăn, sau đó đưa Tâm về nhà.

Sự việc được người dân dùng điện thoại quay lại clip đăng tải lên mạng gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc, cảnh sát xác định Tâm và những người có liên quan nên mời tới làm việc. Qua làm việc, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội.