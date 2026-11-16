Đúng sáng ngày 16/11, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thông báo đặc biệt liên quan đến công trình lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

Đây là bảo tàng chuyên đề về cà phê đầu tiên ở Việt Nam, trưng bày và giới thiệu về lịch sử ngành cà phê cũng như văn hóa cà phê trên thế giới.

Sáng nay 16/11, Bảo tàng Thế giới Cà phê chính thức thông báo về việc tặng 300 vé tham quan miễn phí nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cụ thể, ngày 23/11, bảo tàng dành tặng 200 vé tham quan cho người dân địa phương Đắk Lắk đi cùng ba khách ngoại tỉnh. Sang ngày 24/11, 100 vé miễn phí được trao cho khách tham quan mặc trang phục truyền thống.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là một trong những điểm tham quan nổi bật tại Buôn Ma Thuột. Đây là bảo tàng chuyên đề về cà phê đầu tiên ở Việt Nam, trưng bày và giới thiệu về lịch sử ngành cà phê cũng như văn hóa cà phê trên thế giới. Công trình do Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư xây dựng, thuộc dự án Thành phố Cà phê, có quy mô gần 2 ha và chính thức mở cửa ngày 23/11/2018.

Theo giới thiệu trên website chính thức, bảo tàng được định hướng trở thành không gian giới thiệu di sản văn hóa cà phê toàn cầu, thay vì chỉ trưng bày những hiện vật theo cách truyền thống. Nơi đây lưu giữ hơn 10.000 hiện vật liên quan đến cà phê, được sưu tầm từ nhiều quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Italy, Hà Lan, Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam.

Không gian trưng bày tập trung giới thiệu ba nền văn minh cà phê tiêu biểu gồm Ottoman, Roman và Thiền. Qua đó, khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử hình thành, quá trình lan tỏa của cà phê cũng như những khác biệt trong văn hóa thưởng thức thức uống này ở các khu vực trên thế giới.

Điểm nhấn của công trình còn nằm ở kiến trúc. Theo đơn vị quản lý, thiết kế bảo tàng lấy cảm hứng từ triết lý kiến trúc chữa lành và tinh hoa văn hóa bản địa. Các khối nhà có đường cong uốn lượn, giao thoa với nhau, tạo nên hình dáng gợi liên tưởng đến nhà dài truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.

Bên cạnh hoạt động tham quan, bảo tàng hướng đến mô hình trải nghiệm tương tác, kết hợp các hoạt động nghe, nhìn, nếm, ngửi và chạm. Đây cũng là cách đơn vị giới thiệu văn hóa cà phê thông qua nhiều giác quan, thay vì chỉ cung cấp thông tin bằng hình ảnh và tư liệu.

Sau hơn 5 năm hoạt động, tính đến tháng 3/2024, bảo tàng đã đón 5 triệu lượt khách tham quan. Công trình được xem là một trong những điểm đến du lịch đáng chú ý của khu vực Tây Nguyên, góp phần quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Với chương trình tặng vé dịp 23-24/11 năm nay, bảo tàng tiếp tục hướng đến việc đưa không gian văn hóa cà phê đến gần hơn với cộng đồng địa phương và du khách, đồng thời khuyến khích việc tìm hiểu, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.