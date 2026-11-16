Ông Trịnh Quốc Tuấn SN 1974 làm Giám đốc Sân bay Nội Bài

Ông Trịnh Quốc Tuấn, sinh năm 1974, có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 16/11/2026.

Ngày 12/11, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT ACV, đã trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Tuấn. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trịnh Quốc Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam.

Tân Giám đốc sân bay Nội Bài sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư, cử nhân quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Ông Tuấn có gần 30 năm làm việc trong ngành hàng không, từng công tác tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến kế hoạch đầu tư, quản lý dự án và phát triển hạ tầng hàng không. Tại Cục Hàng không Việt Nam, ông từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay, phụ trách công tác tham mưu và quản lý nhà nước đối với hệ thống cảng hàng không trên cả nước. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, trước khi chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục.

Người từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là ông Tô Tử Hà. Sau thời gian điều hành sân bay này, ông Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc ACV.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện là một trong những sân bay lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của Hà Nội và khu vực phía Bắc. Sân bay phục vụ cả đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời là đầu mối hoạt động của nhiều hãng hàng không trong và ngoài nước.