Tạm giữ Giám đốc Công ty Cổ phần dinh dưỡng Lê Văn Hải SN 1982

Công an TP Hải Phòng phát hiện doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trộn chất cấm Salbutamol, giả danh “Vitamin B4” để tạo nạc cho lợn, thu lợi bất chính.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi đưa chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn, khẳng định sự quyết tâm xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra test nhanh tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng và phát hiện đàn lợn dương tính với chất cấm Salbutamol. Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát đã tìm ra nguồn gốc từ trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn do Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh (Bắc Ninh) cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Giám đốc Lê Văn Hải, sinh năm 1982 trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh (Giám đốc Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, ở Lô CN4, cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hoà, thành phố Bắc Ninh), khai nhận đã mua chất bột cấm trôi nổi, tự đặt tên giả là "Vitamin B4" để qua mắt lực lượng chức năng, rồi trực tiếp chỉ đạo pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ để phi tang.

Ngày 07/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.