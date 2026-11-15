Bắt chủ kênh TikTok "A Tý tiktok"

Bất chấp những nỗ lực chung của toàn xã hội trong công tác phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy, tài khoản TikTok có tên "A Tý tiktok" do Nguyễn Tấn Phúc quản lý lại ngang nhiên quay phim, đăng tải các nội dung độc hại hướng dẫn cách thức mua bán, sử dụng chất cấm.

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội TikTok đăng tải video tuyên truyền, hướng dẫn mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo công an, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang quyết liệt triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy, một đối tượng lại ngang nhiên lợi dụng mạng xã hội TikTok để đăng tải các video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người khác thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi này không chỉ đi ngược lại những nỗ lực chung của toàn xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ cổ súy, lan truyền nhận thức lệch lạc về ma túy, đặc biệt đối với giới trẻ và những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Kênh "A Tý tiktok" với những nội dung vi phạm pháp luật. Ảnh chụp màn hình

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác có liên quan. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an Thành phố phát hiện tài khoản tiktok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Tấn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác Tý, SN 1987, thường trú tại K5/35C, Tổ 68, khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai). Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng tiktok.

Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều đáng lên án là hành vi trên diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống ma túy. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân đang chung sức, đồng lòng triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng khu dân cư và mỗi gia đình đều được vận động phát huy trách nhiệm trong việc bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa ma túy.