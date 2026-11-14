Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông tin quy định bắt buộc phải làm trước 30/6/2027

Người dân cần kiểm tra gì để tránh gián đoạn giao dịch ngân hàng?

Những ai thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, chuyển tiền hay thanh toán hóa đơn cần lưu ý mốc thời gian quan trọng: Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/9/2026) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP, quy định bắt buộc các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Mốc thời hạn dành cho lĩnh vực ngân hàng

Theo khoản 9 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được bổ sung bởi Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định:

9. Tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Các tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng khi các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử.

10. Đối với các lĩnh vực khác ngoài quy định tại khoản 9 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến trên các lĩnh vực bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng."

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Đáng chú ý, đối với các tài khoản ngân hàng đã được tạo lập trước ngày Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định rõ thời hạn chuyển tiếp. Theo đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Như vậy, từ nay đến trước ngày 30/6/2027, người dùng có tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng được tạo lập trước ngày 28/9/2026 cần thực hiện liên kết, xác thực tài khoản này với tài khoản định danh điện tử VNeID theo yêu cầu của Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực khác quy định tại khoản 9 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, như chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh, mạng xã hội…, nếu đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026 thì thời hạn liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử là chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Người dân cần kiểm tra những gì để tránh gián đoạn giao dịch?

Để quá trình liên kết diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính cá nhân, người dùng cần lưu ý các điểm cốt lõi sau:

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Chủ động theo dõi hướng dẫn từ ngân hàng: Mỗi ngân hàng sẽ có quy trình và giao diện hỗ trợ tích hợp riêng. Khách hàng nên cập nhật thông báo chính thống từ ứng dụng ngân hàng hoặc các kênh chăm sóc khách hàng công khai.

Cảnh giác với lừa đảo: Tuyệt đối không tự ý bấm vào các đường dẫn lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân cho những đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn hỗ trợ liên kết.

Kiểm tra tình trạng tài khoản VNeID: Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh điện tử sẽ tự động khóa tài khoản VNeID nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn là số chính chủ. Do đó, người dân cần kiểm tra ngay số điện thoại đăng ký VNeID phải bảo đảm là chính chủ, trùng khớp tuyệt đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu có sai sót hoặc đổi số, cần liên hệ nhà mạng và cơ quan công an để điều chỉnh kịp thời.

Việc chuẩn bị sớm, kiểm tra kỹ thông tin thuê bao và tuân thủ đúng thời hạn 30/6/2027 sẽ giúp người dân đảm bảo an toàn tài sản, đồng thời tránh mọi gián đoạn không đáng có trong các giao dịch điện tử.