Công an cảnh báo loại tiền giả polymer xuất hiện trở lại, người dân cần đặc biệt chú ý khi nhận tờ 500.000 đồng

Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng xuất hiện trở lại với thủ đoạn làm giả tinh vi, đồng thời khuyến cáo người dân cách nhận biết và xử lý khi phát hiện tiền giả.

Ngày 12/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 9854/NHNN-PHKQ, ngày 23/10/2026 gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước cảnh báo về sự xuất hiện trở lại của loại tiền giả polymer trong lưu thông, đặc biệt tập trung vào hai mệnh giá lớn và phổ biến là 500.000 đồng và 50.000 đồng.

Theo Công văn của Ngân hàng Nhà nước loại tiền giả thứ nhất là polymer mệnh giá 500.000 đồng in trên nền giấy thường, mang vần seri NQ và được phủ một lớp nilon lên toàn bộ hai mặt tờ tiền.

Loại tiền giả mệnh giá 500.000 VNĐ mới xuất hiện. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Tờ tiền được làm giả các cửa sổ bằng cách khoét thủng nền giấy rồi phủ nilon, đồng thời tác động lên bề mặt để tạo các vết lồi lõm nhằm đánh lừa cảm giác tay khi sờ vào cụm số mệnh giá nhỏ. Khi quan sát kỹ, loại tiền giả này có hình ảnh và hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu được in chung với hình ảnh mặt trước và hoàn toàn không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là các dải mực nhòe. Đặc biệt, khi soi dưới đèn cực tím, nền giấy cùng seri dọc và ngang đều không phát quang, đồng thời các yếu tố bảo an cốt lõi như hình bóng chìm, dây bảo hiểm, mực kim loại lấp lánh hay mực không màu phát quang điều chưa được làm giả.

Loại tiền giả thứ hai được ghi nhận là polymer mệnh giá 50.000 đồng, in trên giấy thường với vần seri VH và được phủ một lớp nilon mỏng trên cả hai mặt. Tương tự, loại tiền này có hoa văn mờ nhạt, dây bảo hiểm mờ không thể nhìn thấy các ký tự số 50.000 bên trên, hình định vị không chồng khớp khi soi trước nguồn sáng và mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe. Cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy dán nilon, hình ẩn nổi không hiển thị rõ chữ “NH” như tiền thật. Điểm đáng lưu ý dưới đèn cực tím là nền giấy phát quang trong khi seri dọc và ngang lại không phát quang, các yếu tố bảo an cao cấp như nét in nổi, hình bóng chìm hay mực không màu phát quang cũng không có.

Qua thực tế điều tra các vụ án “Lưu hành tiền giả”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thông tin một số phương thức, thủ đoạn thường thấy của loại tội phạm này như: Để đưa tiền giả vào lưu thông, kẻ gian áp dụng nhiều phương thức tinh vi, lợi dụng thời điểm chập tối, nơi có ánh sáng yếu hoặc lúc cửa hàng đông khách để làm nạn nhân mất tập trung; chúng nhắm vào các cây xăng, tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, người bán vé số dạo hay người lớn tuổi để dùng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng để mua hàng hóa giá trị rất nhỏ nhằm được thối lại tiền thật hoặc kẹp trộn tiền giả lẫn tiền thật khi thanh toán.

So sánh tiền giả - tiền thật loại 200.000 VNĐ. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Bên cạnh đó, thời gian gần đây nổi lên phương thức của các đối tượng lợi dụng hoạt động dịch vụ nạp, rút tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại các cửa hàng điện thoại di động, dịch vụ internet, cửa hàng tạp hóa,…để dùng tiền giả qua mắt người cung cấp dịch vụ chuyển thành tiền trong tài khoản ngân hàng. Không những thế, chúng còn công khai quảng cáo trên mạng xã hội với các chiêu trò đổi tiền giả tỷ lệ cao và vận chuyển qua đường bưu chính hoặc giao nhận tại các khu vực công cộng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động khi phát hiện hoặc nghi ngờ nhận phải tiền giả, người dân cần tuân thủ các bước xử lý để bảo vệ bản thân và hỗ trợ cơ quan chức năng. Trước hết, mỗi người cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không cố tình đưa đồng tiền nghi là giả tiếp tục lưu thông mà tìm cách giữ đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả, đồng thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở kinh doanh, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khi tiếp nhận tiền giả có trách nhiệm thu giữ, lập biên bản ghi nhận và chuyển giao cho cơ quan Công an xử lý. Trường hợp đối tượng đã rời đi, người dân cần kịp thời thông báo và giao nộp số tiền giả cho cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng giao dịch như đặc điểm nhận dạng, biển số xe để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, việc chủ động lắp đặt hệ thống camera an ninh tại khu vực giao dịch, mua bán và tạo thói quen kiểm tra kỹ các loại tiền có mệnh giá lớn khi thanh toán từ người lạ là những biện pháp tự bảo vệ thiết thực nhất trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm “Lưu hành tiền giả”.