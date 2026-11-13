Lệnh bắt gã đàn ông 64 tuổi hiếp dâm khiến cháu bé SN 2009 sinh con

Đ.N. đã dùng vũ lực ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn, dẫn đến việc cháu mang thai và sinh con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tối 12/11/2026 cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đ.N. (64 tuổi, trú ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 5/2025, tại khu vực Bàu Điền (ấp 4, xã Phú Lý), Đ.N. phát hiện cháu Đ.T. (tên nạn nhân đã thay đổi), sinh năm 2009, trú cùng địa phương, đang chăn bò một mình, đã dùng vũ lực ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn, dẫn đến việc cháu mang thai và sinh con.

Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em, để lại những tổn thương nặng nề về thể chất, tinh thần đối với nạn nhân. Đáng lên án hơn, hành vi phạm tội đã đẩy một trẻ vị thành niên vào hoàn cảnh phải gánh chịu hậu quả đau lòng khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam Đ.N. để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật - Công an thành phố Đồng Nai

Theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự, hành vi hiếp dâm dẫn đến việc nạn nhân mang thai là tình tiết định khung tăng nặng, có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em: Mọi hành vi lợi dụng sự non nớt, thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ để xâm hại đều phải bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động của con em, nhất là trẻ trong độ tuổi vị thành niên; hạn chế để trẻ đi một mình tại những khu vực vắng vẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Gia đình và nhà trường cần thường xuyên trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh hành vi xâm hại; hướng dẫn trẻ bảo vệ các vùng riêng tư trên cơ thể, biết từ chối, tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm và mạnh dạn lên tiếng khi bị đe dọa, quấy rối hoặc xâm hại. Đặc biệt, cần lan tỏa thông điệp “Không một mình – Khi gặp khó khăn, hãy lên tiếng!”, giúp trẻ hiểu rằng không có bất kỳ lý do nào buộc các em phải im lặng trước hành vi xâm hại.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, người thân và người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý, đồng thời bảo vệ an toàn và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Sự quan tâm, cảnh giác và hành động kịp thời của mỗi người có thể ngăn chặn một vụ xâm hại, bảo vệ tương lai và tuổi thơ của một đứa trẻ.