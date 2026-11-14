Quy định mới của một ngân hàng Big 4: Có người bất ngờ trở thành khách "siêu VIP"
Ngân hàng này chuyển hệ thống khách hàng ưu tiên sang ba hạng, xác định theo tổng tài sản hoặc dư nợ tại ngân hàng. Với cách xác định mới, một số khách trước đây ở hạng dưới có thể được xếp lên hạng cao hơn.
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Ba hạng, hai cách xác định
Khách hàng được xếp hạng theo tổng tài sản (AUM) hoặc dư nợ tại VietinBank, tính theo số dư bình quân 3 tháng. Riêng hạng Platinum có thêm cách đạt từ 100 điểm tổ hợp sản phẩm – dịch vụ.
|Hạng
|Tổng tài sản (AUM)
|Dư nợ
|Platinum
|Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng
|Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng
|Diamond
|Từ 5 tỷ đến dưới 18 tỷ đồng
|Từ 5 tỷ đến dưới 40 tỷ đồng
|Elite
|Từ 18 tỷ đồng trở lên
|Từ 40 tỷ đồng trở lên
Ở hạng Platinum, khách hàng được hưởng dịch vụ ưu tiên tại quầy và giao dịch số riêng trên VietinBank iPay. Hạng Diamond có quản lý quan hệ khách hàng (RM) chuyên biệt cùng các dịch vụ phòng chờ sân bay, đón tiễn ưu tiên và chăm sóc sức khỏe. Hạng Elite thêm bác sĩ riêng, quản lý chăm sóc sức khỏe, golf và nghỉ dưỡng.
VietinBank cho biết việc phân hạng nằm trong quá trình chuyển mô hình phục vụ khách hàng ưu tiên từ cách tiếp cận dựa trên sản phẩm và quyền lợi sang phục vụ chuyên biệt theo quy mô tài sản và nhu cầu, với sự đồng hành của đơn vị tư vấn BCG.
Như vậy, do hạng được xác định theo tổng tài sản chứ không chỉ riêng tiền gửi, một số khách trước đây ở hạng dưới có thể được xếp cao hơn.
Chẳng hạn, khách có 20 tỷ đồng tiền gửi tại VietinBank, trước đây thuộc hạng Diamond Plus. Với tổng tài sản 20 tỷ đồng, khách đủ điều kiện hạng Elite. Hay trường hợp khách có 12 tỷ đồng tiền gửi và 8 tỷ đồng ở các sản phẩm đầu tư tại VietinBank, trước đây cũng ở Diamond Plus. Tổng tài sản 20 tỷ đồng đưa khách vào hạng Elite.