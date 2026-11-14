Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ làm sân bay nằm hoàn toàn trên mặt biển, rộng gấp gần 7 lần sân vận động Trống Đồng - VinFast, vốn đầu tư 9.200 tỷ

Cảng hàng không Vân Phong dự kiến được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ, với diện tích khoảng 497,1 ha (rộng gần gấp 7 lần sân vận động Trống Đồng - VinFast 73,3ha, khi hoàn thành sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới). Đây được xem là mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 20/10/2026.

Phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa sau sắp xếp, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 8.706 km² và diện tích dự kiến lấn biển khoảng 6.247 ha.

Theo định hướng, Khánh Hòa sẽ phát triển trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và giao thương quốc tế của quốc gia, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để đáp ứng định hướng phát triển, không gian đô thị Khánh Hòa được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gồm 2 phân vùng phát triển, 3 cực động lực và 4 hành lang phát triển.

Trong định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới cảng hàng không là một trong những nội dung đáng chú ý của Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa.

Theo quy hoạch, tỉnh định hướng nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đạt cấp 4E; đầu tư xây dựng mới Cảng hàng không Vân Phong cấp 4E và Cảng hàng không nội địa Thành Sơn cấp 4C. Các đầu mối hàng không này được bố trí tại những khu vực khác nhau, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển của toàn tỉnh.

Với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, theo Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 5/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E.

Trong giai đoạn 2021-2030, công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 19 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm. Các loại tàu bay được định hướng khai thác gồm B747, B777, B787, A350, A321 và tương đương.

Đến năm 2050, công suất cảng hàng không dự kiến tăng lên khoảng 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Ở khu vực phía Bắc tỉnh, Cảng hàng không Vân Phong được định hướng quy hoạch tại khu vực Bắc Vân Phong, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế Vân Phong cùng các khu vực lân cận.

Điểm đặc biệt của dự án là phương án xây dựng sân bay hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, với diện tích khoảng 497,1 ha (rộng gần gấp 7 lần sân vận động Trống Đồng - VinFast 73,3ha, khi hoàn thành sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới), vốn đầu tư khoảng 9.214 tỷ đồng. Nếu được triển khai theo phương án này, Vân Phong sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.

Theo phương án đề xuất, Cảng hàng không Vân Phong được quy hoạch đạt cấp 4E, định hướng là cảng hàng không quốc tế. Công suất dự kiến đạt 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối khu vực Bắc Vân Phong với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ phát triển hệ thống cảng biển, logistics và các dịch vụ tại địa phương.

Ngày 1/7/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, trong đó bổ sung Cảng hàng không Vân Phong vào danh sách quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Tại khu vực phía Nam tỉnh, Cảng hàng không Thành Sơn hiện là sân bay quân sự, được định hướng chuyển đổi thành cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự.

Theo Quyết định số 635/QĐ-BXD ngày 29/4/2026 của Bộ Xây dựng, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C, với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 3 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Quy hoạch dự kiến đầu tư đường cất hạ cánh thứ hai, hệ thống đường lăn, sân đỗ với 7 vị trí trong giai đoạn đầu và nhà ga hành khách có công suất 1,5 triệu khách/năm.

Về tiến độ triển khai, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị và xử lý các điều kiện liên quan đến mặt bằng, nguồn vật liệu, hạ tầng kỹ thuật.

Tại cuộc họp ngày 25/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu rà soát diện tích 4,55 ha đất phục vụ dự án, đồng thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng, cầu tạm Vinh Nha và hệ thống thoát nước.

Song song với việc chuẩn bị đầu tư sân bay, địa phương cũng đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư tuyến đường dài khoảng 26,3 km, với tổng vốn hơn 2.476 tỷ đồng, kết nối cao tốc Bắc - Nam với sân bay Thành Sơn và vùng du lịch quốc gia Ninh Chữ.