Việt Nam đang hoàn thiện hệ mái thép khổng lồ 120.000m2, thuộc siêu công trình hơn 22.000 tỷ đồng

Siêu công trình hơn 22.000 tỷ đồng sẽ đại diện cho vị thế Việt Nam ở sự kiện quy tụ hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Giữa nhịp thi công sôi động của những ngày đầu tháng 11, đại công trường Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn đang miệt mài thi công bất kể ngày đêm. Mặc cho cái nắng gay gắt hay những cơn mưa rào bất chợt của miền biển đảo, hàng nghìn kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài bám trụ từng mũi thi công.

Nhìn từ trên cao, hình hài Nhà ga T2 đã dần hiện lên rõ nét. Hệ kết cấu thép tạo hình mái chính đã hoàn thành một bên cánh. Đáng chú ý, hệ mái có diện tích lên tới 120.000m2, với nhịp kết cấu lớn nhất đạt 72m. Trên mái, từng lớp vật liệu tiếp tục được phủ lên; bên dưới, những mảng kính ở mặt trước và mặt sau nhà ga dần khép kín công trình, bắt đầu soi bóng bầu trời biển đảo.

Khi nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển hàng không

Trên bản đồ hàng không thế giới, những sân bay lưu giữ dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách hiếm khi chỉ vì quy mô hay đường băng dài. Người ta từng say đắm trước thác nước kỳ vĩ giữa không gian xanh mướt tại Jewel Changi (Singapore), ấn tượng với "nhà ga trong vườn" tại Bengaluru (Ấn Độ), hay cảm nhận hơi thở nghỉ dưỡng tại Mactan-Cebu (Philippines). Ở những công trình ấy, nhà ga vượt qua giới hạn của một điểm dừng chân kỹ thuật đơn thuần để trở thành chương mở đầu cho hành trình khám phá một vùng đất.

Nắm bắt xu thế đó, Nhà vụ T2 Phú Quốc chọn cho mình một lối đi riêng biệt, nơi văn hóa bản địa hòa quyện cùng công nghệ hàng không tối tân. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, công trình đã quy tụ những tên tuổi tư vấn quốc tế hàng đầu: CPG Consultants (Singapore) đảm nhiệm phần kiến trúc; Artelia Airport (France) tư vấn công nghệ hàng không; cùng hai thương hiệu thiết kế nội thất danh tiếng Aedas Interiors (Singapore) và HOK (Mỹ).

Đại diện bộ phận quản lý thiết kế Tập đoàn Sun Group, KTS Lê Việt Hùng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn cửa ngõ hàng không Phú Quốc không chỉ thể hiện một sân bay hiện đại, mà còn là nơi du khách có thể cảm nhận được tinh thần Việt Nam ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến."

Lấy cảm hứng chủ đạo từ hình tượng Phượng hoàng lửa, đội ngũ thiết kế đã đối mặt với bài toán không đơn giản: làm sao để một biểu tượng văn hóa lớn không dừng lại ở lớp vỏ trang trí bề ngoài. Thay vào đó, hình ảnh linh vật được trừu tượng hóa tinh tế qua những lớp mái vươn dài, nhịp điệu hình khối mạnh mẽ và cảm giác chuyển động liền mạch xuyên suốt tổng thể kiến trúc.

Nhìn từ trên cao, hệ kết cấu thép tạo hình mái chính đã hoàn thành một bên cánh, gợi liên tưởng đến đôi cánh Phượng hoàng đang mở rộng khoáng đạt giữa bầu trời đảo Ngọc. Song, một sân bay không thể chỉ là tác phẩm điêu khắc tĩnh. Mỗi đường nét kiến trúc đều phải giải quyết đồng thời hai bài toán hóc búa: định hình bản sắc nhận diện và vận hành một "cỗ máy" hàng không chính xác.

"Vì vậy, Phượng hoàng không chỉ là hình dáng mà còn là tinh thần của công trình: chuyển động, vươn xa và kết nối," KTS Lê Việt Hùng nhấn mạnh. Phía bên dưới hệ mái, hàng nghìn mảng kính ở mặt trước và mặt sau đang dần khép kín, soi bóng bầu trời biển đảo và kết nối tầm nhìn khoáng đạt ra không gian bên ngoài.

Bản giao hưởng giữa hơi thở đại dương và đại ngàn

Nếu Phượng hoàng là gương mặt bên ngoài, thì tâm hồn bên trong nhà ga được dệt nên từ chính thiên nhiên Phú Quốc. Hòn đảo có hai không gian làm nên bản sắc: rừng và biển. Nhóm thiết kế đã trao mỗi yếu tố cho một hành trình.

"Chúng tôi muốn đưa hai yếu tố ấy vào hành trình hành khách theo một cách tự nhiên. Không gian khách đi mang cảm hứng từ đất, rừng nhiệt đới, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Trong khi đó, hành trình khách đến được dẫn dắt bởi những liên tưởng về đại dương, mặt nước và ánh sáng", đại diện nhóm quản lý thiết kế chia sẻ.

Sẽ không có mô hình rừng hay biển nào được dựng giữa sảnh. Sự khác biệt nằm lặng lẽ trong sắc độ vật liệu, hình học không gian, hệ chiếu sáng và cảnh quan. Hai luồng trải nghiệm vì thế không phải hai chủ đề trang trí tách rời, mà là hai sắc thái của cùng một hòn đảo.

Theo KTS Nguyễn Nguyên Minh (Ban Quản lý thiết kế Sun Group), nhóm thiết kế luôn tuân thủ nguyên tắc: Văn hóa bản địa không nhất thiết phải hiện nguyên bản mới có thể chạm đến cảm xúc con người. Ngọc trai được truyền tải qua độ óng ánh của bề mặt vật liệu; vỏ sò và san hô hóa thân thành những cấu trúc hình học giàu nhịp điệu; trong khi hình ảnh con thuyền rẽ sóng hiện diện qua các đường cong mềm mại của không gian. Những khu vườn nhiệt đới xanh mướt được bố trí khéo léo vừa đưa thiên nhiên vào lòng công trình, vừa tạo khoảng dừng thư thái cho thị giác giữa quy mô kiến trúc đồ sộ.

Tiêu chuẩn vận hành quốc tế cho tương lai

Đằng sau vẻ đẹp mang âm hưởng thiên nhiên là một hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành quy mô lớn, chuẩn bị sẵn sàng đón dòng khách khổng lồ hướng tới APEC 2027. Giai đoạn đầu của dự án đang khẩn trương lắp đặt và chạy thử dây chuyền xử lý hành lý tự động ba tầng có tổng chiều dài lên tới 8 km, đạt công suất thiết kế ấn tượng 7.560 kiện/giờ đối với hành lý đi và 6.300 kiện/giờ đối với hành lý đến.

Đặc biệt, việc ứng dụng diện tích kính lớn với khoảng 9.500 tấm kính bao bọc xung quanh không chỉ mở rộng tầm nhìn tối đa mà còn đặt ra thách thức về kiểm soát nhiệt lượng và bức xạ mặt trời trong khí hậu nhiệt đới. Các giải pháp kỹ thuật đã được tính toán tỉ mỉ nhằm cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả năng lượng, độ thông thoáng và sự thoải mái tuyệt đối cho hành khách.

Với quy mô đáp ứng 20–24 triệu hành khách mỗi năm trước thềm APEC 2027 và tầm nhìn dài hạn lên tới 50 triệu khách, Nhà vụ T2 Phú Quốc được thiết kế để vận hành độc lập hoàn toàn ngay từ giai đoạn đầu nhưng vẫn sẵn sàng tích hợp các không gian mở rộng trong tương lai.

"Chúng tôi không muốn công trình ở giai đoạn APEC 2027 tạo cảm giác đang bị xây dựng dở dang. Đây phải là một nhà ga có hình ảnh nhận diện rõ ràng ngay từ ngày đầu vận hành, đồng thời vẫn chứa đựng tiềm năng phát triển tiếp theo", KTS Nguyễn Nguyên Minh cho biết.

Từ trên cao, đôi cánh Phượng hoàng có lẽ là dấu ấn dễ thấy nhất. Nhưng với những người đang ngày đêm dựng nên nó giữa nắng gió đảo Ngọc, giá trị sau cùng nằm ở trải nghiệm của hành khách. Bởi một cửa ngõ thành công không chỉ khiến người ta muốn dừng lại chụp một tấm ảnh, mà còn khiến họ mang theo ký ức về nơi mình vừa đặt chân đến – và mong một ngày được trở lại.