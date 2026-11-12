Bữa ăn của nam ca sĩ từng trả tiền mặt hơn 260 tỷ đồng mua nhà, món quen thuộc là mì ly ở cửa hàng tiện lợi

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai và phong cách thời trang nổi bật, V còn khiến người hâm mộ thích thú bởi những sở thích ăn uống rất đời thường.

Đằng sau hình ảnh một ngôi sao toàn cầu, V (Kim Taehyung) có những lựa chọn ẩm thực khá gần gũi. Không nhất thiết phải là nhà hàng sang trọng hay những món ăn cầu kỳ, đôi khi niềm vui của nam ca sĩ chỉ đơn giản là một phần cơm nắm tam giác, mì ăn liền và quả trứng lòng đào.

Sự giản dị ấy càng gây chú ý khi đặt cạnh cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu. Tháng 9/2025, truyền thông Hàn Quốc đưa tin V đã mua một căn hộ hạng sang tại khu PH129 (Cheongdam, Seoul) với giá 14,2 tỷ won (khoảng 10,2 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng), thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.

Qua các buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình và vlog cá nhân, người hâm mộ có thể phần nào khám phá khẩu vị của V: yêu thích những món ăn truyền thống Hàn Quốc, thích khám phá các quán ăn địa phương và thỉnh thoảng cũng có những lựa chọn khá bất ngờ.

Combo ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi: Cơm nắm cá ngừ, mì spaghetti và trứng lòng đào

Một trong những câu chuyện dễ thương nhất về thói quen ăn uống của V xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng tháng 9/2023. Khi được MC Yoo Jae-suk hỏi đã ăn sáng hay chưa, nam ca sĩ vui vẻ kể rằng mình vừa thưởng thức cơm nắm tam giác và mì spaghetti ăn liền.

Không chỉ nói tên món, V còn nhiệt tình giải thích về loại cơm nắm cá ngừ mayonnaise mà mình yêu thích. Anh cho biết trước đây phần nhân cá ngừ thường khá ít, khiến mình ăn xong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, sản phẩm phiên bản lớn hơn gần đây đã có nhiều nhân hơn, khiến nam ca sĩ rất hài lòng.

Đặc biệt, V còn bật mí cách kết hợp thường xuyên của mình tại cửa hàng tiện lợi: cơm nắm tam giác nhân cá ngừ mayonnaise, mì spaghetti dạng ly và một quả trứng lòng đào. Đây là kiểu bữa ăn nhanh, tiện lợi nhưng đủ khiến nam ca sĩ cảm thấy ngon miệng.

Chi tiết này nhanh chóng được người hâm mộ chú ý bởi sự gần gũi. Dù là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, V vẫn có những sở thích ăn uống rất giống nhiều người trẻ Hàn Quốc: ghé cửa hàng tiện lợi, chọn vài món quen thuộc rồi kết hợp thành một bữa ăn hoàn chỉnh.

Tự lái xe đi tìm quán cơm trộn sò huyết, khiến địa điểm ăn uống thành điểm hẹn của fan

Nếu muốn tìm một câu chuyện thể hiện rõ tình yêu ẩm thực của V, không thể bỏ qua chuyến đi trong vlog DRIVE VLOG đăng tải trên kênh YouTube chính thức của BTS vào tháng 7/2022.

Trong video, nam ca sĩ tự lái xe đi chơi mà không lên kế hoạch cụ thể về điểm đến. Sau khi hoàn thành một số việc cá nhân, anh tiếp tục hành trình đến Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, và ghé một nhà hàng địa phương để thưởng thức món cơm trộn sò huyết.

Món ăn có tên cockle bibimbap, gồm cơm trắng kết hợp với sò huyết đã sơ chế, dầu mè và nước sốt. Đây là món ăn được yêu thích tại Hàn Quốc, đặc biệt ở những vùng nổi tiếng với nguồn sò huyết tươi ngon. Trong vlog, V tỏ ra hào hứng với bữa ăn giản dị, thưởng thức cơm trộn cùng các món ăn kèm. Anh cũng gọi thêm thạch sồi – một món ăn truyền thống có kết cấu mềm, thường được dùng cùng nước sốt.

Món cơm trộn sò huyết mà trai đẹp BTS yêu thích

Chuyến đi này không chỉ giúp fan khám phá thêm một khía cạnh đời thường của V mà còn khiến nhà hàng trở nên nổi tiếng. Sau khi vlog được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã tìm đến địa điểm này để thưởng thức món ăn mà thần tượng từng lựa chọn. Thậm chí, cuốn cẩm nang du lịch Nhật Bản Rurubu còn đưa nhà hàng và một số địa điểm trong hành trình của V vào nội dung giới thiệu những điểm đến gắn với BTS tại Hàn Quốc.

Một món ăn địa phương trong chuyến đi ngẫu hứng vì thế trở thành điểm hẹn của người hâm mộ quốc tế.

Cá hồng vàng là món ăn yêu thích vào những dịp lễ của người Hàn

Trong cuộc phỏng vấn cùng Jaeki Cho cho Amazon Music năm 2021, các thành viên BTS được hỏi về những món ăn Hàn Quốc mà họ muốn giới thiệu tới người hâm mộ quốc tế. Khi đến lượt V, nam ca sĩ lập tức nhắc đến jogi – một loại cá hồng vàng thường được chế biến bằng cách nướng hoặc hấp.

V chia sẻ đây là món ăn mình yêu thích, thường thưởng thức vào những dịp lễ của Hàn Quốc, nhưng cũng có thể ăn trong những ngày bình thường. Jogi là loại cá quen thuộc trong ẩm thực Hàn Quốc, thường được làm sạch, ướp muối rồi nướng trên chảo hoặc than. Thịt cá có vị ngọt, thơm và thường được ăn cùng cơm nóng, các món ăn kèm.

Trong cuộc phỏng vấn cùng Jaeki Cho cho Amazon Music năm 2021, V nhắc đến jogi – một loại cá hồng vàng thường được chế biến bằng cách nướng hoặc hấp.

Câu trả lời của V khá thú vị bởi thay vì lựa chọn một món ăn nổi tiếng với du khách quốc tế như kimchi hay bibimbap, anh lại giới thiệu một món cá truyền thống gắn với bữa cơm gia đình.

Một câu chuyện khác cũng cho thấy V không phải người quá giỏi nấu nướng. Trong chính cuộc phỏng vấn này, khi RM nhắc rằng V thường làm pasta và steak, nam ca sĩ lập tức phủ nhận và nói mình không phải người nấu ăn giỏi. Anh còn kể từng thử làm pasta tại nhà nhưng thường nấu mì quá tay.

Thậm chí, V còn khiến các thành viên bật cười khi chia sẻ rằng mình không giỏi nấu ăn đến mức có thể làm hỏng cả những món tưởng chừng rất đơn giản. Với anh, thưởng thức đồ ăn có lẽ vẫn dễ dàng hơn việc tự tay chuẩn bị chúng.

Từng khiến fan bật cười khi nói món yêu thích là măng tây nướng

Một trong những khoảnh khắc thú vị khác về khẩu vị của V xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Radio Disney năm 2019. Khi các thành viên BTS lần lượt được hỏi về món ăn yêu thích trên thế giới, V nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Asparagus-gooey".

Cách phát âm của nam ca sĩ khiến các thành viên bật cười vì từ "gooey" trong tiếng Anh thường được hiểu là mềm, dính hoặc sền sệt. Tuy nhiên, điều V thực sự muốn nói là asparagus gui – măng tây nướng. Trong tiếng Hàn, "gui" (구이) có nghĩa là món nướng.

Sau khi được RM hướng dẫn cách nói từ "roasted" bằng tiếng Anh, V lập tức nhìn vào máy quay và nhắc lại món ăn yêu thích của mình là măng tây nướng. Khoảnh khắc ngắn này trở thành một câu chuyện đáng nhớ với người hâm mộ, đồng thời hé lộ một sở thích khá khác biệt so với những món ăn truyền thống mà anh từng nhắc đến.

Bên cạnh đó, trên một livestream trước đây, V đã chia sẻ rằng mình từng rất thích dâu tây. Cũng chính vì biết được sở thích này của anh chàng mà người hâm mộ đều gửi rất nhiều dâu đến.

V chia sẻ rằng mình từng rất thích dâu cho đến khi được gửi tặng quá trời loại trái cây này

Những nhà hàng V từng ghé: Từ quán cơm bình dân đến nhà hàng Italy

Không chỉ chia sẻ về món ăn yêu thích, những địa điểm V từng ghé cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Trong đó có Scopa the Chef, một nhà hàng Italy tại khu Cheongdam, Seoul.

Theo The Korea Herald, địa điểm này thu hút sự chú ý sau khi V ghé thăm. Nhà hàng do đầu bếp người Italy Santino Sortino điều hành, nổi bật với các món pasta, risotto và ẩm thực miền Nam Italy. Một số món đáng chú ý trong thực đơn gồm pasta trứng cá muối bottarga, pasta kem nấm truffle và risotto cua hoàng đế. Tuy nhiên, thông tin công khai không cho biết cụ thể V đã gọi món nào trong lần ghé thăm.

Đầu năm 2025, chủ một nhà hàng Nhật Bản mang tên Wasedaya Omotesando cũng tiết lộ Jungkook và V là những khách hàng thường xuyên ghé các chi nhánh của thương hiệu tại Hàn Quốc. Nhà hàng nổi tiếng với mì lạnh và các món thịt nướng kiểu Nhật. Thông tin này được truyền thông quốc tế đưa tin sau khi chủ quán đăng tải lời cảm ơn các thành viên BTS.

Đầu bếp Hou Deok-juk (đứng giữa) chụp ảnh cùng các thành viên BTS

Đáng chú ý hơn, vào tháng 2/2026, V cùng RM, Jin và Jungkook được đầu bếp Hu Deok-juk chụp ảnh tại nhà hàng Haobin, nằm trong khách sạn Ambassador Seoul. Đây là địa điểm chuyên phục vụ ẩm thực Quảng Đông cao cấp, với những món nổi bật như Phật nhảy tường và các món hải sản theo mùa. Dù không có thông tin về những món cụ thể nhóm đã gọi, bức ảnh được đầu bếp đăng tải vẫn khiến nhà hàng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ.

Từ một phần cơm nắm cá ngừ ăn cùng mì ly ở cửa hàng tiện lợi đến món cơm trộn sò huyết trong chuyến lái xe ngẫu hứng, những câu chuyện ăn uống của V mang đến hình ảnh gần gũi về nam ca sĩ. Anh có thể hào hứng trước những món ăn truyền thống gắn với ký ức gia đình, nhưng cũng chẳng ngại tận hưởng một bữa ăn nhanh, giản dị như bao người trẻ khác.