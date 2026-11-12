Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam nghiên cứu xây cầu vượt biển 2 tầng, có cả Trung tâm Hội nghị 3 tầng kết hợp sân đỗ taxi bay trên đỉnh vòm

Cầu Cửa Lục tại TP. Quảng Ninh được nghiên cứu với thiết kế 2 tầng, tầng trên bố trí 10 làn xe, tầng dưới là công viên sinh thái trên biển, phía trên đỉnh vòm có trung tâm hội nghị và sân đỗ taxi bay.

Theo Cổng TTĐT TP. Quảng Ninh, ngày 11/11, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km, quy mô 10 làn xe. Điểm đầu công trình kết nối với Quốc lộ 18, thuộc phường Bãi Cháy; điểm cuối kết nối với Quốc lộ 279, thuộc phường Hoành Bồ.

Phương án kiến trúc được nghiên cứu theo ý tưởng “Rồng trông Trăng”, với hệ thống 5 nhịp vòm giàn thép liên tục uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần. Thiết kế hướng tới tạo nên một công trình kiến trúc có dấu ấn riêng, đồng thời hài hòa với cảnh quan vịnh Hạ Long.

Đáng chú ý, phương án đề xuất tổ chức cầu theo mô hình hai tầng, tích hợp nhiều chức năng. Trong đó, tầng trên bố trí 10 làn xe cơ giới, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông. Tầng dưới được định hướng phát triển thành công viên sinh thái trên mặt biển, với các không gian đi bộ, làn xe đạp, xe điện du lịch và sàn ngắm cảnh.

Khu vực này còn được đề xuất bố trí không gian trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ về lịch sử, văn hóa Vùng mỏ; cùng các khu dịch vụ, thương mại, giải khát, điểm dừng chân, vui chơi, giải trí và bến du thuyền.

Phối cảnh thiết kế cầu Cửa Lục (Ảnh: Cổng TTĐT TP. Quảng Ninh).

Một điểm nhấn khác của công trình là tổ hợp Trung tâm Hội nghị 3 tầng trên đỉnh vòm, được thiết kế theo hình elip, kết hợp sân cất, hạ cánh taxi bay. Đây là ý tưởng nhằm tích hợp thêm các loại hình giao thông và dịch vụ du lịch hiện đại.

Bên cạnh đó, phương án còn nghiên cứu hệ thống trình diễn ánh sáng 3D Hologram, góp phần hình thành sản phẩm du lịch về đêm. Không gian ngắm cảnh panorama 360 độ cũng được đề xuất để du khách có thể quan sát toàn cảnh vịnh Cửa Lục và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Theo tính toán sơ bộ của đơn vị tư vấn, tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.560 tỷ đồng.

Phối cảnh tổ chức không gian khu vực cầu (Ảnh: Cổng TTĐT TP. Quảng Ninh).

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh cầu Cửa Lục là dự án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực phía Bắc thành phố.

Do đó, việc nghiên cứu phương án đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, không chỉ đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông mà còn phải phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan và khả năng khai thác đa dạng công năng của công trình.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các sở, ngành và cơ quan chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án thiết kế và phương án đầu tư. Công trình cần bảo đảm tính độc đáo, khác biệt nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, cảnh quan và môi trường khu vực.

Trong quá trình hoàn thiện, đơn vị tư vấn cần làm rõ hiệu quả khai thác các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch; đánh giá tính khả thi của từng hạng mục công năng, phương án tổng mức đầu tư, khả năng huy động nguồn lực cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm dự án được đầu tư đồng bộ, có khả năng khai thác hiệu quả và phát triển bền vững.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.