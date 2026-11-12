Đúng 10h ngày 15/11, Thảo Cầm Viên tổ chức một sự kiện đặc biệt, ai đến cũng có quà

Chưa kịp hết bất ngờ với màn debut của ba capybara con Anh - Yêu - Em, dân tình lại có dịp xôn xao trước lời mời dự tiệc từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sự kiện diễn ra vào 10h ngày 15/11, đi kèm những món quà xinh xắn dành cho khách tham dự.

Sau màn ra mắt khiến dân mạng thích thú, ba capybara con Anh - Yêu - Em sắp có buổi tiệc riêng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sự kiện được ấn định vào 10h sáng Chủ nhật (15/11), hứa hẹn trở thành dịp để những người yêu mến gia đình capybara đến gặp gỡ các thành viên nhí.

Theo lời mời vừa được Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải trên fanpage, đơn vị này sẽ tổ chức “Đại tiệc đầy tháng 3 em bé Capybara siêu cute Anh - Yêu - Em” vào lúc 10h ngày 15/11. Bài đăng còn dí dỏm gọi những người hâm mộ là “fan tham dự”, đồng thời bật mí sẽ có những món quà xinh xắn và phần thưởng bất ngờ dành cho khách đến chung vui.

Địa điểm tổ chức là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Với những ai đã theo dõi gia đình capybara tại đây, đây sẽ là dịp để gặp lại ba gương mặt nhí từng khiến mạng xã hội chú ý ngay từ khi được công bố tên.

3 capybara con Anh - Yêu - Em sắp có buổi tiệc đầy tháng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Trước đó, Thảo Cầm Viên cho biết capybara mẹ Cát đã sinh ba con vào khoảng 3h10 ngày 19/10. Ba thành viên mới lần lượt được đặt tên là Anh, Yêu và Em, trở thành những “báo thủ mới toe” của gia đình capybara Phú - Quý - Cát - Tường.

Cách phân biệt các bé cũng được đơn vị này giới thiệu khá hài hước: Yêu thường lũn tũn đi theo mẹ, còn Anh và Em hay đi cùng nhau, thỉnh thoảng lại có màn “oánh nhau, cạp nhau”. Ngay sau khi xuất hiện, những cái tên Anh - Yêu - Em đã khiến nhiều người thích thú và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa chào đón thêm ba thành viên mới vô cùng đáng yêu tên Anh - Yêu - Em hồi tháng 10

Đây cũng không phải lần đầu Thảo Cầm Viên tổ chức những sự kiện đặc biệt dành cho các “cư dân” động vật. Hồi tháng 4 năm nay, lễ “thành hôn” tượng trưng của cặp hươu cao cổ Thảo Em - Phi Phi từng thu hút đông đảo du khách. Trước đó, nơi đây cũng tổ chức nhiều hoạt động như sinh nhật, thôi nôi cho các cá thể động vật, biến những câu chuyện chăm sóc và ghép đôi trong vườn thú thành trải nghiệm gần gũi, thú vị hơn với khách tham quan.

Dịp lễ 30/4 trước đó được Thảo Cầm Viên lựa chọn là ngày lành tháng tốt để làm lễ rước dâu, đưa nàng Thảo Em theo chồng Phi Phi về dinh ngay tại ngôi nhà chung

Và lần này, nhân vật chính là ba em bé capybara Anh - Yêu - Em. Những ai muốn tham dự có thể ghé Thảo Cầm Viên vào sáng Chủ nhật 15/11 để chung vui trong bữa tiệc đặc biệt này.